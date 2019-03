Chambre de Commerce de Memramcook   Un organisme qui priorise ses membres

par

Claire Lanteigne

La Chambre de commerce de Memramcook invite ses membres à une visite de l’entreprise Gallant Part & Tools, le jeudi 21 mars, de 18h à 20h. Un léger goûter sera servi.

«Cette activité s’inscrit dans l’une des trois priorités de notre plan stratégique, de dire Maxime Bourgeois, président de l’organisme, soit la gestion de notre membership. Lorsque nous avons consulté les membres afin de préparer notre plan, ils nous ont indiqué être intéressés par des conférences, le partage d’informations et le réseautage. Les membres veulent découvrir les produits et les services disponibles ici. C’est aussi une bonne occasion d’inviter des non-membres afin de les sensibiliser à ce que nous faisons et éventuellement les voir adhérer.»

La Chambre de commerce peut maintenant compter sur deux employés à temps partiel, soit son directeur général, l’ancien maire de Memramcook et membre fondateur de l’organisme, Donald O. LeBlanc, et Samuel Landry, en tant qu’agent de projets. «C’est une belle opportunité de me tenir occupé, mentionne M. LeBlanc. Je crois dans la Chambre de commerce et ce que ça représente pour une municipalité comme la nôtre. Nous avons 78 membres et on vise 100 pour 2019, sur les 150 entreprises que compte la belle vallée.»

«Donald apporte une valeur ajoutée à la Chambre de commerce avec ses 15 ans au conseil municipal, et le conseil d’administration ne pouvait pas réaliser seul tous les projets qu’on voulait, d’ajouter M. Bourgeois. Il reste encore beaucoup de sensibilisation à faire sur le bien-fondé d’une Chambre de commerce, ses objectifs et ce que ça apporte à une communauté.

«Nous sommes contents de notre développement à ce jour et c’est avec encore plus d’optimisme que nous envisageons les mois et les années à venir, poursuit-il. Le conseil se réunit mensuellement et vient de s’approprier d’un plan stratégique. De fait, nous révisons ce plan à chaque rencontre et nous voulons que les priorités aillent de l’avant. C’est pour ça qu’on a embauché Donald, ce qui nous permet de mettre plus de stratégies et d’activités en place. Nous voulons aussi démontrer aux membres et aux entreprises qu’on peut attirer des gens de l’extérieur pour venir investir dans la communauté. Les membres sont contents de ce que devient la Chambre de commerce et il faut poursuivre sur cette lancée.»

Pour les personnes intéressées, on cherche deux administrateurs.trices pour siéger au conseil.

Influencer la création d’un centre-ville fort

«Dans le cadre d’une autre de nos priorités, nous avons organisé le premier discours annuel du maire, d’ajouter M. Bourgeois. Je remercie le maire Michel Gaudet d’avoir accepté l’invitation sans hésiter. Dans son discours, il a parlé de la possibilité de la création d’un centre-ville. Il a également bien fait un bon sommaire de ce qui a été fait et ce qui s’en vient.»

«Je le félicite d’avoir accepté de répondre aux questions de l’assistance et je félicite le public d’avoir posé des questions réfléchies. Il y avait de nouveaux visages dans la salle, des gens qui ne participent pas souvent aux activités communautaires. C’est une belle occasion de rapprochement entre la mairie et le public, et un signe de transparence pour les résidents. C’est donc un événement à répéter annuellement.»

«Nous avons organisé l’événement au Monument-Lefebvre, dit-il, un emplacement haut de gamme. De fait, avoir des activités du genre est important pour la chambre. Cela se reflète également lors du Gala, un événement de qualité qui n’a rien à envier aux autres de la région. Et pour les membres et les gens de la communauté, la Chambre de commerce organise des événements de première classe.»

Promotion des atouts et avantages stratégiques de Memramcook

«Dans cette dernière priorité, la Chambre de commerce aimerait réaliser un beau projet avec la municipalité, soit la création d’une vidéo promotionnelle de la région pendant les quatre saisons. À quoi ressemble Memramcook et qu’est-ce qu’on a à offrir? La municipalité a un potentiel intéressant à se développer au niveau touristique, ce qui a un impact direct sur la prospérité économique et la qualité de vie à Memramcook. Nous voulons n’ont seulement attirer plus de touristes, mais aussi de nouveaux résidents, de poursuivre M. Bourgeois.

«Memramcook a des atouts particulièrement attrayants pour les jeunes familles avec des enfants, qui représentent un groupe démographique important pour la création d’un Memramcook fort et uni. Il faut faire en sorte qu’ils y trouvent ce qu’ils désirent pour s’y établir définitivement.»

Finalement, il est intéressant de noter que les Chambres de commerce ont l’habitude de s’entraider et qu’il existe une solidarité. Les chambres invitent normalement les autres chambres à leur activité. De plus, il y a une coalition des Chambres de commerce francophones et bilingues avec une ou deux réunions par année, ce qui permet de voir ce qui se fait ailleurs et les services qu’on peut obtenir comme groupe.