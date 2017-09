Chambre de commerce de Memramcook Le premier Gala de reconnaissance s’annonce comme un grand succès

par

Claire Lanteigne

Le premier Gala de reconnaissance de la toute jeune Chambre de commerce de Memramcook affiche complet, au grand plaisir du président de l’organisme, Maxime Bourgeois.

«C’est très important de reconnaître nos entrepreneurs, de dire Maxime Bourgeois, et nous allons remettre des prix dans quatre catégories. Il y a le prix Entrepreneur de l’année, le prix Entrepreneur philanthropique, le prix Jeune entrepreneur et le prix Ambassadeur. Il était important d’avoir ce dernier prix afin de reconnaître les efforts d’une personne non entrepreneure qui fait la promotion de Memramcook et agit comme un citoyen extraordinaire, un ambassadeur.

«Nous acceptons les candidatures jusqu’au 22 septembre, d’ajouter M. Bourgeois, et nous en avons déjà reçu plusieurs. Il faut écrire une courte note décrivant pourquoi on soumet le nom de la personne et l’envoyer à nathalie.g.farrah@gmail.com.

Les prix seront présentés par le Village de Memramcook et UNI, les commanditaires et présentateurs de ce premier Gala, la CBDC et la Chambre de commerce.

Incorporée depuis seulement quatorze mois, la Chambre de commerce compte 65 membres qui représentent de 400 à 500 employés.

«Ça prend beaucoup de mon temps, d’ajouter le président Bourgeois, car c’est difficile de gérer un organisme comme bénévole. Notre conseil est très dynamique, mais nous ne pouvons tout faire. Nous allons réouvrir un poste d’agent de projet/direction générale, car nous avons besoin d’un employé pour continuer à encourager les commerces à se joindre à la Chambre de commerce et organiser les activités. Il y a 150 compagnies à Memramcook et les gens ont de la difficulté à en nommer plusieurs.

«Lorsque nous offrons des cours et qu’il y a des frais, les membres bénéficient d’un rabais de 10%, poursuit-il. Quand un entrepreneur devient membre, ses employé.e.s bénéficient également du rabais offert par les membres. C’est la meilleure façon de faire du réseautage et de promouvoir le monde des affaires à Memramcook.

«Même si c’est beaucoup de travail, je suis très heureux du succès de ce premier Gala, qu’on souhaitait depuis longtemps ici à Memramcook, conclut-il, et ce ne sera pas le dernier.»

Le Gala aura lieu le 30 septembre au Club de l’âge d’or de Pré-d’en-Haut et se terminera avec une soirée dansante.