C’est Right Short recherche des gens créatifs  pour des équipes de tournage!

La troisième édition de C’est Right Short, l’événement bilingue de Moncton dédié aux courts métrages, sera de retour en juillet prochain, et pour l’occasion, le Festival international du cinéma francophone en Acadie et le Festival Inspire planifient une nouvelle expérience de création de films unique en son genre. Des personnes créatives et passionnées, sans aucune expérience requise, sont recherchées pour faire partie de quatre équipes de tournage!

Le projet consiste à former quatre équipes avec de jeunes réalisateurs professionnels à leur tête. Un mélange de débutants et de gens d’expérience constituera le reste de l’équipe (monteur, responsable de la caméra/son, etc..).

C’est Right Short donnera deux jours d’ateliers de cinéma aux participants les 24 et 25 juin. Les groupes seront divisés en deux afin de suivre des formations en anglais et en français pour ensuite se réunir en fin de journée. Lors de plénières, les équipes pigeront au hasard les genres de films à tourner et auront droit à une séance de questions-réponses avec les réalisateurs.

Suite à cette fin de semaine palpitante, les équipes auront trois semaines pour terminer leurs films. Le Festival Inspire, qui aura lieu du 10 au 16 juillet, servira d’arrière-plan pour les courts métrages, avec des instructions et défis qui seront pigés d’un chapeau à la fin de la première journée de formation.

C’est Right Short met en avant le bilinguisme, c’est-à-dire le fait que les films soient bilingues ou un mélange équilibré d’anglais et de français réparti entre les quatre courts métrages. De plus, les productions seront sous-titrées afin que tous les publics puissent les apprécier.

Les films seront présentés en première mondiale lors d’une projection publique le jeudi 20 juillet. L’heure et l’endroit seront annoncés bientôt. Pour participer au projet, il faut écrire à Dominique Léger (projets@ficfa.com) avant le 21 juin en précisant la langue choisie et le niveau d’expérience en cinéma, débutant ou autre!

Les participants doivent avoir au moins 18 ans.