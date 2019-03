C’est parti pour un mois de célébration de la Francophonie!

par

Les drapeaux francophones et acadiens sont fièrement déployés d’un bout à l’autre du pays, pour célébrer les Rendez-vous de la Francophonie (RVF) qui se tiennent jusqu’au au 31 mars 2019! Pour cette 21e édition, les RVF invitent toute la population canadienne à fêter les cultures francophones, à écouter pour apprendre et à se rassembler, peu importe sa langue et son origine. Des centaines d’activités sont annoncées jusqu’à la fin du mois sur le site www.RVF.ca, de même que des concours captivants.

Les RVF ont amorcé les festivités nationales en compagnie des porte-parole Caroline Savoie et Patrick Chan. Plus de 200 invités étaient présents au pavillon Excentricité du Collège La Cité, à Ottawa. La soirée s’est terminée par un spectacle d’humour en lien avec la tournée d’humour qu’organisent les RVF dans près de 20 villes et villages du pays.

La Fondation canadienne pour le dialogue des cultures, organisme qui chapeaute les RVF, tient à souligner le 50e anniversaire de l’adoption de la Loi sur les langues officielles : «2019 est une année phare pour le Canada. Certains groupes remettent en cause la présence des deux langues officielles sur l’ensemble du territoire. C’est le temps de montrer cette ouverture à l’autre, cette richesse inestimable qu’est la dualité linguistique», affirme Guy Matte, directeur général de la Fondation dialogue.

Jusqu’au 31 mars prochain, nous vous invitons à des projections gratuites de films de l’Office national du film et à une foule d’activités annoncées sur notre site Web (www.RVF.ca). Participez dès aujourd’hui au concours «Sur le bout de la langue», présenté par Air Canada et le Portail linguistique du Canada. Vous pourriez gagner un voyage à Genève, en Suisse! D’autres concours alléchants sont aussi en ligne jusqu’à la fin du mois.

La Fondation canadienne pour le dialogue des cultures et l’équipe des RVF 2019 souhaitent remercier leurs principaux partenaires, dont le ministère du Patrimoine canadien, Air Canada, le Portail linguistique du Canada (initiative du Bureau de la traduction, Services publics et Approvisionnement Canada), NAV Canada, VIA Rail, l’Office national du film, la Fédération de la jeunesse canadienne-française (FJCF), le RDÉE Canada, l’Association canadienne d’éducation de langue française (ACELF), le Secrétariat du Québec aux relations canadiennes et l’Association de la presse francophone.

Les RVF font partie des événements entourant la Journée internationale de la Francophonie (20 mars), organisée chaque année pour promouvoir la langue française et ses multiples expressions culturelles. Rendus possibles grâce à l’appui financier de Patrimoine canadien, les RVF sont chapeautés par la Fondation canadienne pour le dialogue des cultures.