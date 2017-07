Centre de Saint-André LeBlanc Les déjeuners et les bingos aident à payer les opérations

par

Claire Lanteigne

Il faisait chaud dans la cuisine du Centre de Saint-André LeBlanc, le dimanche 16 juillet, alors qu’on a servi 270 déjeuners, un des plus gros déjeuners à date. Il y avait une panne d’électricité planifiée ce matin là dans la communauté, mais le centre était épargné au grand bonheur des gens.

«Nous venons régulièrement aux déjeuners, de dire le couple Paul-Hubert et Roseline Cormier. Les déjeuners sont bons, l’atmosphère est bonne et c’est l’occasion de rencontrer la parenté qu’on ne voit pas autrement. De plus nous appuyons une bonne cause, car il est important d’avoir un beau centre à Saint-André-LeBlanc.» Le couple vient de vendre sa maison et réside maintenant à Cap-Pelé, mais entend bien continuer à venir déjeuner à Saint-André-LeBlanc. Il y a des gens qui viennent plus tard, car ils veulent socialiser plus longtemps.

Un couple de Grande-Digue trouvait que la lignée était très longue au déjeuner de Grande-Digue ce matin là, et il s’est rendu à Saint-André-LeBlanc pour réaliser que la lignée était aussi longue. «Mais c’est bien ici, on visite les différents endroits pour les déjeuners du dimanche matin», de dire le couple.

«On fait des déjeuners au centre depuis 2000, de dire Lise Cormier, présidente du Conseil d’administration du centre. On a commencé avec les déjeuners aux beignets (Crêpes râpées), puis on a ajouté le déjeuner traditionnel. Avant les mêmes personnes préparaient tous les déjeuners et c’était très exigeant. Les gens étaient épuisés. On a fait appel à la communauté pour des bénévoles et la réponse a été excellente, ainsi que celle des régions avoisinantes. Alors depuis trois ans, on fonctionne avec six équipes et chacune fait quatre déjeuners par année, puisque nous en avons deux par mois. Les équipes comptent environ quatorze personnes, dont sept ou huit qui travaillent dans la cuisine et les autres sur le plancher. Il y a des agents libres qui remplacent quand il manque des membres d’une équipe, comme Gilles et moi ce matin», ajoute-t-elle en riant.

«Il faut que ce soit un plaisir et non un fardeau de faire les déjeuners et c’est comme ça avec les équipes. On rit beaucoup et on a bien du plaisir ensemble. Et on a embauché un couple qui s’occupe de faire le ménage», d’ajouter Madame Cormier.

On fait aussi un déjeuner au profit d’organismes comme les Scouts (à la fête des Mères), c’est le plus gros de l’année car les parents viennent en grand nombre. On en fait un autre pour les Cadets de Port Elgin, qui aident au nettoyage des fossés, ainsi qu’un dans le mois de février pour le Centre de ressources et de Crises Familiales Beauséjour. Ces déjeuners sont organisés pendant les mois de cinq dimanches.

Pour le couple Cormier, c’est comme leur sortie où ils rencontrent des gens, car il est évident qu’ils aiment socialiser. Et ils sont tous deux reconnus pour leur grand engagement dans beaucoup d’organismes de la communauté et de la région.

Le centre a ouvert ses portes en 1979 et c’est un lieu de rencontre pour la communauté. Il sert également pour les réceptions de mariages, réunions, Soirée de reconnaissance de la Chambre de commerce, Gala annuel de l’Arbre de l’espoir, Gala de la St-Valentin pour le Centre de ressources et de crises familiales, etc.

Pendant les deux mois d’été on a les bingos et les déjeuners tandis que pendant le reste de l’année on a aussi des diners aux beignets. C’est une réalité que les bénévoles du centre ne prennent pas de vacances. Pour ce qui est des bingos on alterne avec le Club d’âge d’or de Cap-Pelé.

Lise s’occupe également des bingos avec Nicole LeBlanc Gallant et à l’automne et en hiver, il y a des activités comme du zumba et de la danse.

«Et le couple Cormier est convaincu que les déjeuners et les autres activités vont se poursuivre pendant longtemps. C’est beau de voir toutes les personnes qui font quelque chose pour la communauté et on a de très bons partenaires qui appuient nos activités.»

Le conseil d’administration du centre est composé de Lise Cormier, présidente; Louis LeBlanc, vice-président; Debbie Gallant, secrétaire; Nicole LeBlanc Gallant, trésorière; Ola et Germaine Melanson, Claire Melanson et Léonie Boleyn, administrateurs.