Centre de ressources et de crises familiales Beauséjour Une demande grandissante, une aide et un soutien constant

Hélène Le Pennec

La 19ème assemblée générale annuelle du Centre de ressources et de crises fami-liales Beauséjour (CRCFB) avait lieu jeudi dernier. Ouvert depuis 1997, et fêtant cette année ses 20 ans, le centre, qui a pour objectif d’aider et d’accompagner les femmes et enfants victimes d’abus et de violence, ou encore les personnes en difficultés mentales ou physiques, montre une augmentation constante des interventions effectuées au fur et à mesure des années. En effet, en 1997, 107 interventions furent effectuées contre 1998 en 2016. Au total depuis son ouverture le centre totalise 22 594 interventions auprès de femmes et de familles en difficultés. En quelques chiffres, en 2016, le CRCFB a accompagné 629 victimes de violences, 148 victimes d’agression sexuelle, 22 situations de suicide, 38 personnes en difficulté financière ou encore 11 personnes en état de dépendance.

La demande est grandissante et pour cela le CRCFB doit s’adapter et s’agrandir tout en continuant à offrir sécurité, protection, éducation et prévention aux personnes qui en font la demande. Le centre apporte au quotidien soutien émotionnel et technique à court, moyen ou long terme. Des groupes de soutien à l’hébergement, la deuxième étape en passant par le counseling à court ou long terme, le centre diversifie ses activités et interventions afin de venir en aide de la manière la plus efficace possible aux femmes, enfants et familles dans le besoin. Le centre possède de plus une ligne de crise ouverte 24/7 afin d’être présent à n’importe quel instant de la journée ou de la nuit.

Donat Belliveau, président du conseil d’administration depuis sept ans, explique que «le centre est très important dans la vie de la communauté puisque le prochain centre le plus proche est à Moncton. Si une femme de la région a besoin d’aide il n’est pas facile pour elle de se rendre là, surtout si elle a des enfants qui sont scolarisés dans la communauté. Ces femmes victimes peuvent venir nous rencontrer ou simplement téléphoner au centre, elles trouveront toujours quelqu’un pour les écouter et les aider», ajoute-t-il.

Kristal LeBlanc, directrice générale du CRCFB, présente au cours de cette soirée le nouveau projet pour l’année 2018, soit la construction d’une maison de transition sécuritaire. Cette maison pourra accueillir l’ensemble des services dont une femme victime de violence pourrait avoir besoin à court, moyen ou long terme, que ce soit pour du soutien moral, l’aide de la GRC, jusqu’à un hébergement. L’objectif de ce nouveau centre est de centraliser l’ensemble des besoins nécessaires aux victimes afin de leur permettre de ne pas avoir à sortir de la bâtisse et de se sentir ainsi en sécurité. «Présentement il n’y a aucun hébergement sécuritaire pour les femmes victimes dans la région, il y en a une à Moncton mais si cette femme à un enfant allant à LJR ou MFB elle restera dans sa communauté pour du soutien», explique Kristal LeBlanc. Elle rajoute d’ailleurs qu’en 2016 «54 femmes victimes de violences sont restées dans des relations abusives avec plus de 20 enfants, cela dû au manque d’hébergement dans la région; nous voulons ainsi l’éviter et permettre aux femmes de rester proche de la communauté, dans un cadre sécuritaire.»

Au cours de cette soirée nous avons aussi pu entendre, via un enregistrement, le discours poignant d’une femme ayant vécu une situation terrible, un danger extrême, face à un mari violent, abuseur. C’est, entre autre, dans ce type de situations que l’existence de ce nouveau centre prend tout son sens. «On a toujours voulu faire ce projet de centre d’hébergement, mais cette femme que je connais depuis longtemps à été l’élément déclencheur, je savais que l’on avait besoin de ce centre», rajoute Kristal LeBlanc. «En 2017 nous devons offrir un service intégré, où les femmes pourront trouver toutes les ressources nécessaires, on veut que le monde se sente accueilli et en sécurité dans notre nouveau centre.»

Dans un monde où il est encore difficile de parler de ses difficultés personnelles et familiales à son entourage le centre est à l’écoute de tous, en tout temps. Le CRCFB reçoit des soutiens financiers de la part de partenaires engagés dans la communauté comme la Coopérative IGA de Shédiac avec un don annuel de 25 000$ (Fondation John Lyons), qui reste «la seule source de financement stable qui aide au défraiement des coûts de base reliés au travail du centre», explique Kristal LeBlanc, dans son rapport comme directrice. Les bénévoles et autres collectes de fonds sont aussi tout autant de soutiens permettant le bon fonctionnement du centre. Vous pouvez de plus faire un don au centre en les contactant ou via leur site internet.

Tous les services offerts par le CRCFB sont gratuits, bilingues et confidentiels. Vous pouvez ainsi rejoindre le centre, situé au 432, rue Main, à Shédiac, en tout temps en vous y rendant physiquement ou en contactant le 506-533-9100. Vous pouvez aussi consulter le site internet www.criseshediacrisis.org pour plus d’informations.