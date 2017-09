Centre culturel Aberdeen     Nouvelle exposition de Roch Bourque

par

Hélène Le Pennec

La première chose qui m’interpelle en passant l’entrée de la Galerie 12 du Centre culturel Aberdeen à Moncton ce mercredi 30 aout 2017, la couleur. Mes yeux sont attirés par ces nuances de jaune, de rouge, de bleu, de vert ou encore de rose. Les formes s’entremêlent et on y devine des baigneuses dans un paysage d’été. Le regard est aussi attiré par le travail de texture de l’artiste, Roch Bourque. Natif de Moncton, Roch Bourque nous propose jusqu’au 20 septembre 2017 sa dernière exposition visible, à la Galerie 12 du Centre culturel Aberdeen.

Cela fait maintenant une vingtaine d’années que Roch Bourque pratique différentes formes d’Art et utilise différentes techniques. «Au commencement j’étais attiré par la couleur et par le dessin à l’encre de Chine. J’ai aussi essayé la poterie et poursuivit avec la peinture aquarelle. Il y a 15 ans j’ai débuté l’acrylique, j’y ai découvert les différentes textures qu’offre la technique», explique-t-il. L’artiste tient son inspiration du monde qui l’entoure et de son environnement. À ses débuts Roch Bourque vendait ses œuvres au Marché des fermiers.

Désormais il vous est possible de retrouver ses œuvres à la galerie privée Apple Art Galery, située 134, rue Church, à Moncton. Roch Bourque est d’ailleurs un artiste permanent de cette galerie tout comme Raymonde Fortin, Cecil D. Long ou encore Dolores Breau. Apple Art Galery est une véritable entreprise familiale, gérée par Nausika Breau, fille de deux artistes professionnels reconnus Dolores Breau et Cecil D. Long.

«J’expose à Apple Art et je me sens encouragé par Nausika dans mon travail. Je me trouve chanceux à mon âge d’être soutenu par cette jeunesse acadienne de Moncton», nous dit Roch Bourque. «Nous sommes la seule galerie privée commerciale, j’ai 17 artistes qui en font partie, dont certains sont des artistes permanents comme Roch. On aide les artistes en les représentant même en dehors de la province afin de promouvoir leur travail», explique Nausika Breau, propriétaire et gérante d’Apple Art Galery.

Vous êtes invités à vous rendre à la Galerie 12 du Centre culturel Aberdeen jusqu’au 20 septembre 2017 afin de découvrir ou redécouvrir le travail de Roch Bourque. Ses œuvres sont aussi visibles toute l’année à la galerie privée Apple Art Galery. Vous pouvez aussi y retrouver celles d’autres artistes comme notamment, actuellement, des œuvres d’Anne-Marie Sirois, Jared Betts, Jon Fox, Barbara Safran DeNiverville et Jacqueline LeBlanc.