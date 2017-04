Central Barber Shop   Jean Landry célèbre 50 ans comme barbier à Shédiac

par

Claire Lanteigne

C’est le 1er février 1967 que Jean Landry commençait à couper les cheveux à Shédiac. Originaire de Saint-André-LeBlanc, il a suivi son cours de barbier à l’École technique de Moncton (maintenant le NBCC). «Je voulais faire quelque chose pour gagner ma vie, dit-il, et j’ai fait une demande pour aller à l’École technique pour suivre un cours de barbier. J’ai été refusé la première fois, mais avec de l’aide, j’ai été admis et j’ai fait le cours.»

Il travaille ensuite à Moncton, d’avril 1966 à février 1967 et déménage dans le Salon de barbier de son frère Gérard, situé sur la rue Main. Il y sera pendant 36 ans avant d’aménager où il est actuellement sur la rue Victoria. «Nous étions deux sur la rue Main, mais je suis seul depuis que je suis installé ici», de dire M. Landry.

Naturellement, après tant d’années, il connait beaucoup de monde et sa clientèle vient de Shédiac et des régions avoisinantes comme Cap-Pelé, Moncton, Riverview, etc. «Plusieurs personnes ont des chalets à Shédiac, pendant l’été et continuent de venir ici pendant le reste de l’année, dit-il. C’est une petite ville ici et j’ai été chanceux d’avoir l’appui des gens tout au long de ces années. Si j’ai des clients qui viennent ici depuis les débuts, j’en ai également des jeunes et les cheveux poussent tout le temps, dit-il en riant. Je leur vends du shampooing qui les fait pousser plus vite afin qu’ils reviennent.»

«Quand je lis les avis de décès dans les journaux, dit-il, je vois que je perds des clients, j’en ai perdu deux au cours de la semaine dernière. Mais il y a toujours de nouveaux clients pour les remplacer.»

En plus de couper les cheveux, il peut aussi les laver et il offre également le rasage. «C’est plus facile de couper les cheveux des hommes, car la mode ne les préoccupe pas autant que les femmes et ils sont raisonnables. Je sais ce que mes clients veulent car je les connais bien. En moyenne, je les vois une fois par mois. Je suis heureux de ce que je fais et la vie est trop courte pour être malheureux.»

On socialise toujours au salon de barbier et la bonne humeur y règne. «Des gens y viennent juste pour parler, ajoute-t-il, c’est comme un petit village ici. Mais Shédiac grossit, ce qui est bon. Je pense bien être celui qui est en affaires depuis le plus longtemps dans le coin», dit-il.

Il ouvre son salon à 7h30 le matin et déjà des clients l’attendent dans leur auto. On n’a pas besoin de rendez-vous pour s’y rendre. On l’attendait même lors de la dernière tempête. Le midi il va manger à la maison, sinon il pense que sa femme s’ennuierait s’il n’y allait pas. Sans rendez-vous, les clients entrent sans arrêt et le mardi est la journée la plus occupée. Ses prix sont raisonnables et il aime bien les garder ainsi car les gens ne sont pas riches et il en connait plusieurs qui ont de la difficulté.

Dans ses moments de loisirs, M. Landry s’adonne à la chasse, ce qu’il aime beaucoup et il a un camp sur la route 140 à Shemogue et en plus il fait des voyages de chasse sur la Côte Nord.

Sa femme Lois, coiffeuse de profession, est originaire de Cap-Pelé et le couple a un fils qui demeure à Vancouver.

Landry ne pense pas encore à la retraite. «J’ai peur que si je m’en vais chez-nous je vais mourir de chagrin. Ce n’est pas un travail dur physiquement et tant que je pourrais le faire, je serai ici pour accueillir et servir mes clients», conclut-il.

Le salon Central Barber Shop est ouvert du mardi au vendredi, de 7h30 à 16h00 et le samedi de 7h30 à midi.