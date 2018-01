Cent trente enfants chanteront avec la rockeuse Izabelle à Dieppe

par

Deux représentations du spectacle Chante ton Centre avec Izabelle, l’aboutissement d’une collaboration entre l’auteure-compositrice-interprète et quatre chorales d’enfants d’âge scolaire, auront lieu au Centre des arts et de la culture de Dieppe (CACD), le dimanche 21 janvier à 13h et 18h.

Cent trente enfants de la 2e à la 8e année chanteront le répertoire d’Izabelle Ouellette et partageront la scène avec la rockeuse elle-même durant le spectacle. Le public sera choyé d’entendre de toutes nouvelles chansons, ainsi que celles de son premier album solo en français.

«Je suis tellement fière qu’on m’a demandé d’entreprendre ce projet avec les jeunes des écoles. C’est une belle combinaison de mes deux passions : La chanson et les jeunes. C’est un grand cadeau de les entendre et surtout de pouvoir partager cette passion qui nous unit, la musique!», dit Izabelle.

Une chorale de plus de 40 élèves de l’école Amirault de Dieppe, dirigée par Marie-Josée Bélanger; une chorale d’une vingtaine d’élèves de l’école Abbey-Landry de Memramcook, dirigée par Christopher Wheaton; ainsi qu’une chorale de 50 élèves de l’école Le Sommet de Moncton participent au projet communautaire Chante ton Centre avec Izabelle. La Chorale du Centre, formée pour le projet, est composée de 11 élèves des écoles Le Mascaret et Sainte Bernadette de Moncton, ainsi que des écoles Carrefour de l’Acadie et Sainte-Thérèse de Dieppe. Elle est dirigée par le musicien et enseignant, Maxime Forbes.

«Nous sommes enchantés qu’Izabelle ait accepté de parrainer cette première édition de Chante ton Centre, un projet qui nous tient particulièrement à cœur. Elle est déjà très appréciée des élèves et nous sommes persuadés que les participants vivront avec elle une expérience mémorable», déclare le directeur général du CACD, Luc Gaudet.

Le projet Chante ton Centre fait partie du programme d’accès gratuit aux arts du CACD, L’Art pour tous… Tous pour l’Art, une collaboration avec le District scolaire francophone Sud. Chante ton Centre avec Izabelle est financé par le Fonds d’appui – partenariat école-communauté du Groupe d’action pour la commission sur l’école francophone.

Les billets pour les deux représentations publiques du spectacle sont en vente à la billetterie du CACD au 506.854.ARTS (2787) ou à info@centredesartsdieppe.ca, ainsi que dans les points de vente du réseau Admission du Grand Moncton, soit le théâtre l’Escaouette, la billetterie de l’Université de Moncton et le Monument Lefebvre.