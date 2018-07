Célébrons nos quais de retour! La célébration des quais 2018 est de retour en grand cet été!

par

Célébrons nos quais est de retour pour une huitième saison, une programmation qui célèbre le magnifique paysage culturel de notre littoral en offrant à tous nos citoyens des spectacles de musique gratuits.

Cette année, la musique débute avec une Fête pour toute la famille, le mercredi 11 juillet au Quai de Robichaud avec Art Richard à 18h. En cas de pluie ou mauvais temps, la Fête aura lieu à l’Église historique de Barachois.

Les spectacles se continuent tous les mercredi soirs au Quai de Robichaud et les jeudis soirs au Quai de Bas-Cap-Pelé du 18 juillet jusqu’au 31 août à partir de 19h à l’exception de mercredi 15 août où tous nos citoyens pourront profiter des activités de la fête des Acadiens déjà en place sur le territoire.

La liste de musiciens cet été inclue Colleen Duguay et Sharptone, Les Deuces, Chaffrail, Terry Melanson, Samuel Richard et Guy Godin, Scott et Gerald Delhunty, Marc Babin, Daniel Goguen et Bourré d’joie.

La saison se terminera avec une soirée de musique avec Francine McClure et ses musiciens à l’Église historique de Barachois dimanche 2 septembre à 20h.

Prière de noter qu’en cas de pluie ou mauvais temps les spectacles du 18 juillet au 31 août seront annulés.

Quai de Robichaud Mercredi

11 juillet – Art Richard, à 18h

18 juillet – Colleen Duguay et Sharptone, à 19h

25 juillet – Les Deuces, à 19h

1 août – Chaffrail, à 19h

8 août – Terry Melanson, à 19h

22 août – Samuel & Guy, à 19h

29 août – Marc Babin avec Scott & Gerald Delhunty, à 19h

Quai Bas-Cap-Pelé Jeudi

19 juillet – Marc Babin, à 19h

26 juillet – Samuel & Guy, à 19h

2 août – Les Deuces, à 19h

9 août – Colleen Duguay et Sharptone, à 19h

16 août – Terry Melanson, à 19h

23 août – Daniel Goguen, à 19h

30 août- Bourré d’joie, à 19h