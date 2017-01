par

Soirée plein-air le samedi 4 février

Cabane à sucre et éperlans de 17h à 21h au Parc Pascal-Poirier. Tire d’érable sur neige à 1$ la palette et vente d’éperlans frits (selon la météo et en quantité limitée). Emportez vos patins et luges et venez vous amuser avec Bonhomme Couèche. Feux de joie traditionnel, chocolat chaud et musique. Information : 532-7000