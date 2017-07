Cap-Pelé s’attend d’avoir la certification Pavillon Bleu pour la Plage Aboiteau en janvier 2018  

par

Qu’est-ce que Pavillon Bleu? Le Pavillon Bleu est le symbole d’une qualité environnementale exemplaire.

Créé en 1985, le Pavillon Bleu valorise chaque année les communes et les ports de plaisance qui mènent de façon permanente une politique de développement touristique durable.

Aujourd’hui présent dans 47 pays sur tous les continents, le Pavillon Bleu est devenu une référence dans les domaines du tourisme, de l’environnement et du développement durable.

Garant d’une bonne qualité environnementale, le Pavillon Bleu hissé sur une commune ou un port de plaisance, véhicule une image positive dynamique auprès des résidents comme des visiteurs. En ce sens, il favorise aussi une prise de conscience générale envers un comportement plus respectueux de la nature et de ses richesses.

En tant que touriste, se rendre sur une plage Pavillon Bleu c’est choisir un site disposant d’un certain nombre d’équipements permettant de minimiser les impacts de la fréquentation touristique. Des poubelles de tri sont à la disposition pour valoriser les déchets et la présence de sanitaires permet de garder une eau de baignade de qualité. La sécurité et l’accessibilité à la baignade pour tous sont également prises en compte, tout comme l’information sur la qualité de l’eau de baignade et sur la faune et la flore locales.

«Beaucoup de travail se fait actuellement par la municipalité afin de rendre la Plage l’Aboiteau conforme aux critères établis. Nous voulons être prêts pour la saison 2018», a expliqué le directeur général de la municipalité, Stéphane Dallaire.

Durant la réunion régulière du Village de Cap-Pelé, on a pu apprendre qu’un contrat de 261 099$ avait été octroyé à Signature Landscape pour compléter l’aménagement du Parc Tediche. Le gouvernement défrayera la moitié de ce projet.

Une demande d’emprunt de 943 000$ pour une durée de 25 ans a été faite à la Commission des emprunts de capitaux pour le projet d’égouts sur le chemin St-André et une partie de la rue Acadie. Les travaux auront lieu au printemps 2018.

L’Exposition de voitures antique du Club «Cap-Pelé Cruisers» aura lieu dimanche de 12h à 16h au Terrain Serge-Porelle de Bas-Cap-Pelé.

Il n’y aura pas de réunion régulière de la municipalité au mois d’aout. La prochaine réunion aura lieu le 11 septembre à 19h.