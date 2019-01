Cap-Pelé lance les festivités du 50e anniversaire d’incorporation du village

par

Le Village de Cap-Pelé profitera du début de la nouvelle année pour faire le lancement officiel des festivités entourant son 50e anniversaire, lesquelles se dérouleront tout au long de l’année 2019.

Une cérémonie aura lieu à compter de 19h00, le samedi 19 janvier à l’édifice municipal de Cap-Pelé, situé au 2647, chemin Acadie, Cap-Pelé. Lors de cette cérémonie, le conseil municipal fera une coupe de gâteau, l’illumination d’une nouvelle enseigne «RVB» sur l’édifice municipal. Cette enseigne est l’une des premières de son genre au Nouveau-Brunswick. Pour conclure, il y aura un spectacle pyrotechnique dans le parc Tidiche.

«Nous souhaitons que ces festivités soient rassembleu- ses et qu’elles permettent aux citoyen.ne.s, aux nouveaux arrivants ainsi qu’aux visiteurs de bien se divertir à Cap-Pelé, au coeur de l’Acadie», a déclaré le maire du Village de Cap-Pelé, Serge Léger.

Programmation du 50e

Grâce au financement de la municipalité et de ses commanditaires, le directeur des événements organisera une panoplie d’événements tout au long de l’année. Parmi eux, l’ajout d’un Igloo gonflable géant lors du carnaval d’hiver en février, une Semaine de coques frites en mai, une Fête du 577 en juillet, la Journée des retrouvailles lors du congrès mondial acadien 2019 en août, un Festival de la diversité en septembre ainsi qu’un vin et fromage avec les anciens élus municipaux comme cérémonie de clôture en novembre.

«Avec la programmation que nous proposons pour l’année 2019, les citoyen.ne.s de Cap-Pelé et des environs en seront surpris et émerveillés. Après 50 années de plusieurs accomplissements, nous avons toutes les raisons de célébrer notre beau village», a déclaré Justin LeBlanc, le directeur des événements et des communications du Village de Cap-Pelé.

Pour en savoir plus sur les événements à venir, vous êtes encouragés de suivre la page Facebook @villagecappele ou le site web www.cap-pele.com.