Cap-Pelé ira de l’avant avec l’extension du système d’égouts sur le chemin Thibodeau

par

par Charles-Philippe Dray

Les conseillers du Village de Cap-Pelé ont adopté, à l’unanimité, un arrêté concernant l’exécution de travaux pour joindre les résidences du chemin Thibodeau au système d’égouts municipaux, lundi soir dernier, lors de la réunion mensuelle publique.

L’arrêté A-017 ordonne que le coût des travaux visés soit couvert par une imposition spéciale sur la façade des propriétés et que son paiement soit effectué en quatre versements annuels pour une période de 17 ans. C’est la compagnie Foulem Construction qui obtenu le contrat grâce à la procédure habituelle de soumissions.

«Nous avons eu une rencontre très constructive avec les résidents et je crois que nous en sommes venus à une bonne entente», a déclaré le maire Serge Léger.

«La pilule n’a pas été facile à avaler au début, surtout pour ceux, comme moi, qui ont des champs d’épuration récents, mais je crois que le village a fait en sorte que ce ne serait pas aussi dispendieux qu’il était prévu, a commenté Benoit Morin, un des résidents de la rue Thibodeau. C’est certain que ça ajoutera une importante dépense, mais selon les dispositions actuelles de l’entente, nous aurons environ trois années pour épargner.»

Opposition au camping

Pierre Gagnon, de l’Association pour la protection des marais et plages de l’Aboiteau, est venu faire une présentation devant le conseil. L’ingénieur à la retraite, propriétaire d’une résidence près du Parc de l’Aboiteau, s’oppose au projet de construction d’un site de camping de 273 lots en cet endroit.

«Le projet propose la destruction d’un terrain de 17 acres qui causera des dommages permanents à ces terres publiques, a déclaré Pierre Gagnon. Ils veulent construire sur des terres marécageuses, et nous connaissons tous les conséquences néfastes que ça pourrait faire. Nous sommes ici rassemblés pour dénoncer ce projet et nous allons travailler ardemment pour arrêter le développement le long de nos côtes dont la qualité de l’eau est à son pire. Nous ne faisons que commencer.»

François Richard, l’un des neuf investisseurs du projet, s’est déplacé pour écouter la présentation de Pierre Gagnon.

«Je suis à l’écoute des préoccupations des résidents, et je peux vous assurer que nous comptons suivre les procédures qui nous sont commandées par les lois, et principalement l’étude d’impact environnemental actuellement en cours, a déclaré M. Richard. Nous serons à l’écoute des professionnels du ministère (Environnement) et nous nous plierons à leurs exigences. C’est vraiment tout ce que je peux dire pour l’instant.»

Il est projeté que les sites de camping soient reliés au système d’égouts municipaux. Une pétition rendue à quelque 600 signataires de l’Association pour la protection des marais et plages de l’Aboiteau pour s’opposer au projet est présentement en circulation.

«S’il y lieu et que les professionnels du ministère de l’Environnement nous exigent que soit réduit le nombre de sites de camping ou carrément, que le camping ne soit pas bâti, le village sera à l’écoute», a mentionné le conseiller Hector Doiron, qui a participé au développement du Parc de l’Aboiteau, dans les années 1980.

La prochaine réunion mensuelle publique aura lieu le 1er mai prochain, à 19h.