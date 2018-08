Cap-Pelé établit ses priorités pour ses routes désignées provinciales pour 2019

par

Gilles Haché

La municipalité de Cap-Pelé a accepté de contribuer 10% des dépenses tel que demandé par le ministère des Transports et Infrastructures et a le plan suivant pour 2019 : compléter l’asphaltage de la route 950 en partant de la rue Cormier sur une distance de .5 km en direction est; compléter l’asphaltage de la route 133 en partant du pont Harshman sur une distance de .5 km dans la direction ouest; procéder avec l’asphaltage de la route 133 en partant du chemin Trois-Ruisseaux jusqu’aux limites municipales en direction est.

Ces routes désignées provinciales sont la responsabilité du gouvernement provincial, mais chaque année le gouvernement demande aux municipalités d’établir leurs priorités et de contribuer 10% des coûts.

Lors de la réunion régulière, le groupe WA Transpo est venu faire une présentation au conseil municipal sur les services offerts.

WA Transpo est un groupe de bénévoles constitué d’organismes de bienfaisance enregistrés créé en réponse à un besoin sans cesse croissant dans nos collectivités rurales pour un transport sûr, abordable et fiable. «Nous offrons nos services de transport à nos clients et ces services sont devenus des services de transport pour les rendez-vous médicaux, des transports réguliers aux courses, d’autres rendez-vous et des activités récréatives. Nous faisons de notre mieux pour répondre à toutes les demandes de vo-yage, mais nous demandons généralement un préavis de 48 heures.»

Pour utiliser le service, vous devez d’abord être enregistré en tant que client. Devenir un client est facile! Appelez au (506) 962-3073 ou téléchargez et remplissez le formulaire d’inscription du client au bas de cette page web et renvoyez-le par courriel à watranspodispatch@gmail.com, et on vous contactera dès que possible.

Le conseil a confirmé la conseillère Yvonne LeBlanc comme maire adjointe pour les deux prochaines années, elle remplace Éliza LeBlanc, qui était maire adjointe durant les deux dernières années.

Une résolution pour rezoner le terrain situé au 2559, chemin Acadie (voisin du Club 15), dans le but d’y aménager un restaurant de mets pour emporter, a été adopté, sujette à de nombreuses conditions.

La prochaine réunion régulière du conseil aura lieu le 10 septembre à 19h.