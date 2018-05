Cap-Pelé a souligné le 17 mai

par

Le Village de Cap-Pelé, en partenariat avec Rivière de la fierté et SIDA Moncton, a invité sa communauté à les joindre pour une formation gratuite et une cérémonie de levée du drapeau, afin de souligner le 17 mai, la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie.

Les activités ont eu lieu entre 11h30 à 13h30, à l’édifice municipal. Une formation sur l’alliance LGBTQ+ a été offerte par Sarah Jayne Doiron de SIDA Moncton, dans le but de permettre aux personnels d’entreprises locales et d’établissements municipaux, dont la Plage de l’Aboiteau et l’Aréna de Cap-Pelé, de se renseigner davantage sur la communauté LGBTQ+. Ceux-ci ont aussi appris comment intervenir en cas de situations d’intimidation ou de discrimination, surtout celles liées à l’homophobie ou à la transphobie.

Suite à la formation, il y a eu la toute première cérémonie de levée de drapeau pour le 17 mai dans la municipalité de Cap-Pelé. Cette cérémonie a eu lieu au Parc Tidiche. Des élèves de l’école Donat-Robichaud ont hissé les drapeaux arc-en-ciel et transgenre.

Le maire de Cap-Pelé, Serge Léger, a offert son appui à cette initiative : «Je suis heureux que notre municipalité s’engage à promouvoir et développer des endroits où les gens de la communauté LGBTQ+ se sentent à l’aise d’être eux-mêmes, comme ils le devraient.»

Pour sa part, Justin LeBlanc, directeur des événements du Village de Cap-Pelé, partage son enthousiasme : «Étant membre de la communauté LGBTQ+, je suis très content que le Village de Cap-Pelé prenne l’initiative pour mettre fin à l’homophobie et à la transphobie dans notre région. Dans un milieu rural, ce n’est pas évident, mais je pense qu’ensemble, nous pouvons changer la mentalité.»

Selon la Fondation Émergence, le thème de la Journée contre l’homophobie et la transphobie en 2018 était : le droit des personnes LGBTQ+ dans le monde. Le maire ne cache pas comment il voit sa municipalité se positionner dans le monde : «En 2018, personne ne devrait avoir besoin de cacher leur vraie identité, surtout pas à Cap-Pelé, au coeur de l’Acadie!», conclut-il.