Canada: The Story of Us : La Société Nationale de l’Acadie s’oppose à l’utilisation de la télésérie comme outil pédagogique

La Société Nationale de l’Acadie s’oppose à ce que la télésérie Canada : «The Story of Us» soit utilisée comme outil pédagogique dans des écoles et des musées. Au lendemain des excuses exprimées par la CBC suite à la diffusion le 26 mars dernier du premier épisode couvrant l’histoire du Canada de 1608 à 1759 qui omettait complètement la fondation de l’Acadie et la Déportation, la Société Nationale de l’Acadie s’inquiète de l’utilisation future de la télésérie :

«Notre demande d’excuse à la CBC exprimée le 7 avril dernier a porté fruit, mais nous nous opposons formellement à ce que la série soit réutilisée à des fins pédagogiques pour les élèves du pays et pour les touristes dans les musées et centres d’interprétation. Il est tout à fait inconcevable que la CBC persiste à vouloir rendre accessible, pour des fins pédagogiques, l’enregistrement d’une télésérie pour laquelle elle vient tout juste de s’excuser. Peu importe le matériel pédagogique qui l’accompagne, «The Story of Us» porte atteinte à la dignité du peuple acadien et ne doit jamais être utilisée pour éduquer des élèves ou qui que ce soit», soutient Xavier Lord-Giroux, président par intérim de la Société Nationale de l’Acadie (SNA).

La SNA a récemment adressé une lettre à Hubert Lacroix, président-directeur général de SRC-CBC, demandant des excuses et une rectification. Jusqu’à maintenant, la CBC n’a pas exprimé la volonté d’apporter des rectifications à la série. «La SNA s’assurera que la télésérie telle qu’elle est conçue ne soit plus diffusée ni utilisée pour des fins pédagogiques», ajoute Xavier Lord-Giroux.

Par ailleurs, la SNA compte participer à la série de conversations en direct que le diffuseur public organise à compter du 18 avril sur une plate-forme numérique afin d’encourager un dialogue et un débat public en français et en anglais au sujet de la série, la diffusion des épisodes et de l’opinion générale des Canadiens face à leur histoire.

La SNA invite les Acadiennes et Acadiens à participer à ces conversations en direct en grand nombre.

La Société Nationale de l’Acadie est une fédération à but non lucratif qui regroupe les quatre associations francophones porte-parole des provinces de l’Atlantique, ainsi que les quatre associations jeunesse. La SNA compte également des membres affiliés en Atlantique, au Maine, au Québec, en France et en Louisiane. Son mandat est de représenter le peuple acadien sur les scènes atlantique, nationale et internationale.