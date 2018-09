Campagne de l’Arbre de l’espoir    Un objectif de 25 000$ pour Cap-Pelé Esso

par

Le lancement de la Campagne de l’Arbre de l’espoir du Cap-Pelé Esso a eu lieu lundi matin et on espère recueillir 25 000$, d’ici le 23 novembre. Un premier don de 1000$ de Wilson’s Fuels a permis de faire monter le thermomètre. On peut acheter un arbre au coût de 2$ chacun pour appuyer la campagne. Nous reconnaissons, de gauche à droite, en avant : Riley Cormier, Jani Cormier, Jodi Doiron, Sébastien Doiron, Lise Cécile Cormier et Cheryl LeBlanc, vice-présidente pour Westmorland au Cabinet provincial de la campagne de l’Arbre de l’espoir. À l’arrière : Joshua Cormier, Noah LeBlanc, Jessica Bourque, Jérémie Vautour, Roger Donelle, Ronald Bourque, Christine Duguay, propriétaire du commerce; Camille Léger, Gilles Cormier, Alfreda Duguay et Omer Duguay. (Photo : C. Lanteigne)