Campagne de financement de l’Église historique de Barachois : objectif atteint

En juillet 2013, le Comité de sauvegarde de l’Église historique de Barachois (ÉHB) avait lancé une campagne de financement dont l’objectif était de récolter 175 000$. En effet, l’édifice, construit en 1824, avait besoin de rénovations majeures. Grâce à l’engagement du public, des bénévoles et des entrepri- ses locales, l’objectif a été dépassé et la campagne de financement est officiellement terminée. Les fonds recueillis ont permis d’obtenir des subventions auprès des gouvernements provincial et fédéral.

Depuis 2013, des réparations de plus de 350 000$ ont été effectuées par des entreprises locales. C’est ainsi que l’ÉHB a été entièrement repeinte et intégralement rénovée; elle dispose maintenant d’un écran géant pour les projections, d’un nouveau système de son et d’éclairage et toute la toiture a été refaite.

Le Comité de sauvegarde de l’ÉHB tient à remercier chaleureusement la communauté et tous les donateurs pour leur grande générosité et leur engagement envers l’édifice patrimonial. Sans eux, la remise à neuf aurait été impossible. En guise de remerciement, une journée Portes ouvertes aura lieu le dimanche 29 juillet de 10h à 14h, ce qui permettra au public de constater l’ampleur des rénovations.

La programmation estivale de l’ÉHB – concerts, expositions, récits de voyage, conférences, soirées littéraires – se poursuit jusqu’à la fin septembre. Elle est affichée en tout temps à l’extérieur de l’église et sur Facebook https://www.facebook.com/EglisehistoriquedeBarachois.