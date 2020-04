Caileigh Fagan aidera les sans-abris pour une 2e année

Suite au grand succès de l’année dernière, la jeune élève de l’école d’immersion Lewisville Middle School, de Moncton, Caileigh Fagan, reprend le boulot afin de préparer ce qu’elle appelle les «Caileigh’s comfort care kits».

Cette année, une deuxième école de Moncton se joint au projet de Caileigh, la Sunny Brae Middle School. «Nous avons dépassé notre objectif l’année passée en collectant 77 trousses en plus de 500$ en argent», explique la jeune fille de 12 ans.

C’était il y a un an que Caileigh Fagan apercevait un homme sans-abri à Moncton et qu’elle a décidé de passer à l’action. Elle est allée dans une pharmacie et a fait l’achat de ce qui pourrait être utile : brosse à dent, brosse à cheveux, chaussettes, collation, manteau de pluie, carnet et stylo, entre autres, assez de matériel pour préparer deux trousses pour des sans-abri. Par la suite, elle a proposé à son école de l’aider dans une collecte de fonds afin de pouvoir préparer d’autres trousses.

«Cette année, avec la situation entourant la COVID-19, nous avons dû changer nos plans, comme dans tous les aspects de notre vie. Étant donné que les écoles sont fermées, je pensais devoir annuler mon projet. Mais la population sans-abri a plus que jamais besoin de nous. Nous avons donc adapté la collecte de fonds. Je suis très heureuse d’annoncer que cette année, avec l’aide de mes enseignants, nous avons créé une page GoFundMe et une page Facebook afin de continuer à amasser des fonds. Tous les fonds iront au programme d’intervention dans le rue Rebranché du YMCA de Moncton. Notre objectif est de 1000$. À chaque tranche de 100$, je mettrai une vidéo sur notre page Facebook. Chaque vidéo sera une surprise, comme dans une boîte de cho- colats, on ne sait jamais ce qu’on aura», souligne-t-elle.

«S’il vous plait, pensez aux gens qui sont moins privilégiés car lorsque nous vivons dans la rue, nous ne sommes pas en sécurité ces temps-ci. Nous, nous sommes chanceux d’avoir une maison et une famille ou des amis pour nous appuyer dans cette période difficile. Démontrons aux plus démunis de notre communauté que «Ça va bien aller / We will be okay», conclue-t-elle.

Pour faire un don, visitez la page GoFundMe à:

www.gofundme.com/f/caileigh039s-comfort-care-kits

Plus d’information et des vidéos à:

www.facebook.com/Caileighs-Comfort-Care-Kits-113306136987154