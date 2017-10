Brian Gallant recevra la Médaille d’excellence de la Fondation L.-J.-R.

par

La Fondation Louis-J.-Robichaud Inc. présente son 14e banquet annuel le samedi 28 octobre à la polyvalente Louis-J.-Robichaud de Shédiac. Cette année, la Médaille d’excellence sera remise à l’Honorable Brian Gallant, premier ministre du Nouveau-Brunswick.

Le tout débutera à 17h30 avec l’accueil des participant.e.s dans le carrefour de l’école L.-J.-R., où l’on pourra commencer à participer à l’encan silencieux. Le repas à trois services sera préparé par la Cafétéria L.-J.-R. Inc. et le Chef Adam O’Brien. La soirée sera animée par Marc-André LeBlanc. Ellie Côté, gagnante d’Accros de la chanson 2017, interprétera l’hymne national au début de la soirée et la musique pendant le banquet sera fournie par Roland Bourgeois et ses musiciens. Le récipiendaire de la Médaille 2017, l’Honorable Brian Gallant, recevra un portrait créé par Monette Léger, la Médaille d’excellence Louis-J.-Robichaud et une épinglette commémorative. Le président de la Fondation Louis-J.-Robichaud Inc., Louis Babineau, s’adressera aux convives.

Les billets pour le banquet sont disponibles à la polyvalente Louis-J.-Robichaud et également auprès des membres du comité organisateur au coût de 75$. Pour plus de renseignements sur les billets, composez le 506-533-3314 ou visitez le site Internet de la Fondation Louis-J.-Robichaud Inc. à l’adresse fondationljr.ca.