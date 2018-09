Boucar a conquis la foule au Monument-Lefebvre

par

Jeannita Thériault

Samedi soir dernier, le raconteur et monologuiste, Boucar Diouf, a été chaudement (et oui chaudement) applaudi lors de son spectacle au Monument-Lefebvre. Je dis bien chaudement puisqu’il faisait très chaud dans la salle, mais pas assez chaud pour empêcher la foule de voir et d’entendre Boucar nous partager son vécu depuis son arrivée au Québec en 1991 à l’âge de 27 ans en tant qu’immigrant et qui a su accueillir les gens avant qu’ils l’accueillent à leur tour.

D’origine sénégalaise, Boucar jouit d’une autocritique incroyable. Il fait souvent allusion à la couleur de sa peau et de la fierté de ses origines sénégalaises durant ses monologues. Il possède un sens de l’humour incroyable et ses contes sont toujours colorés et remplis d’humour inimaginables. Par moments, nous sommes témoins de cours d’Histoire relatant les mœurs et les coutumes du Sénégal, de différentes villes et villages parcourus à l’intérieur du Canada, y inclus la Péninsule acadienne et le Sud-est de la province et même la couleur du chiac. Il fait allusion à un ami rencontré dans le bas du fleuve qui l’appelait «Boucane» et non Boucar. La foule ne tardait pas à réagir en applaudissant souvent après presque chaque conte.

Il est très fier de dire qu’il a marié une Gaspésienne! Ce que plusieurs d’entre nous ignorions, Boucar chante très bien et joue du djembe pour s’accompagner.

Il a invité la foule à chanter avec lui Partons la mer est belle. Il s’est dit agréablement surpris que tout le monde connaisse ce chant acadien en affichant un large sourire blanc.

La mémoire de Boucar est constamment en évolution. Les souvenirs vécus (parfois teintés de philosophie, de géographie, d’humanisme, de langage, et même de connaissances médicales) nous ont émerveillés continuellement, et ce, durant deux heures sans arrêt.

Malgré la chaleur intense à l’intérieur d’une salle comble (Boucar aussi s’essuyait le visage de temps en temps), la foule est repartie emportant avec elle des souvenirs inoubliables de cette soirée magnifique!

À la sortie, plusieurs se demandaient pourquoi la salle du Monument n’était pas munie de climatisation anti-chaleur. Un préposé à la technique a expliqué que puisque le Monument-Lefebvre est un bâtiment historique et patrimonial, il est défendu d’installer des climatiseurs bien que l’on «pense à installer des éventails», éventuellement.