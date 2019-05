Bonne situation financière à la Ville de Shédiac

par

Claire Lanteigne

La Ville de Shédiac a connu une bonne année financière en 2018. C’est ce qu’il a été possible d’apprendre lors de la réunion ordinaire du conseil municipal, lundi soir. Les représentantes de la firme Grant Thornton ont indiqué qu’avec des revenus de 12.6 millions$ et des dépenses de 12.4 millions$, on avait un surplus consolidé de 967 079$. Le surplus au fonds général totalise 193 228$ et celui du système d’eau est de 135 640$.

Les acquis de capital ont totalisé 5,4 millions$. Le ratio d’endettement est de 10.5% pour le fonds général et la réserve de la municipalité s’élève à 2.1 millions$.

Parmi les autres points à l’ordre du jour, le contrat de rapiéçage des rues a été accordé à MacDonald Pa- ving au montant de 102 120$ avec TVH. Le contrat pour le lignage des rues de 2019 à 2021 a été accordé à Four Seasons au coût de 63 708$ pour cette année.

Une entente a été conclue avec Productions Monette Léger Inc. pour la création d’une murale sur le côté de l’édifice Ferguson. Une autre entente a été faite avec Embou Productions pour la présentation de deux spectacles les 30 juin et 27 juillet.

Une demande sera envoyée prochainement à l’APÉCA pour développer une stratégie de marketing touristique afin que la ville devienne une destination quatre saisons.

Le conseiller Gilles Brine a indiqué que la participation de la ville à Saltscapes Expo 2019, en fin de semaine dernière, était une excellente initiative pour se faire connaître davantage.

On a procédé à la première lecture d’un arrêté sur le développement économique et en prévoit organiser des tables rondes en mai et juin pour en discuter. On a demandé au maire de former un comité afin de faire avancer ce dossier important pour la ville.

Jean-Claude Bertin a été nommé au comité de l’hôtel de ville afin de représenter les intérêts de la Bibliothèque publique de Shédiac.

La ville va participer à nouveau au programme Collectivités en fleurs.