Bonne Semaine provinciale de la fierté française!

Reposant sur son histoire, la modernité acadienne en est rendue à un moment de son histoire où elle doit déployer ses ailes et s’affranchir des sempiternels symboles qui la retiennent, en allant au-delà de l’attachement traditionnel à la mer et à la pêche.

D’abord et avant tout, être Acadien, c’est protéger une langue et une culture qui mérite de vivre ailleurs que dans les mémoires. L’Acadie et la Francophonie, c’est ici, maintenant.

Cette année, les élèves du comité d’art de la Cité des jeunes A.-M.-Sormany d’Edmundston ont voulu franchir une frontière, aller au-delà de ce qu’on leur a toujours imposé, bref, présenter LEUR Acadie. En ce sens, ils ont créé une affiche à l’image de la diversité francophone du Nouveau-Brunswick.

L’étoile que nous y voyons représente l’envolée identitaire et la fierté francophone en constante évolution, à laquelle on a greffé des ailes de papillon pour personnifier la migration du peuple acadien, portée par son héritage musical. Le panneau de signalisation, quant à lui, représente la Francophonie qui part dans toutes les directions. Les différentes couleurs utilisées sur celui-ci représentent la palette des différents accents du français parlé dans la province. L’oeil, symbolise l’état de veille dans lequel les francophones doivent se placer afin de conserver leurs acquis. Même en voulant se tourner davantage vers le futur, la modernité acadienne au Nouveau-Brunswick ne renie pas son passé et c’est pourquoi en arrière-plan de l’oeuvre trône un échiquier représentant tous les combats menés par nos ancêtres. Pour terminer, afin d’encadrer le tout, des mots en lien avec l’identité francophone et son héritage viennent encrer (et ancrer) le projet.