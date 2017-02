par

Gagnants des 2e Olympiques de la Légion de Shédiac

Onze équipes de deux ont participé aux 2e Olympiques annuels de la Légion de Shédiac, samedi dernier. Les gagnants de l’an dernier, Gerry Lirette et Al Jones ont fait un beau travail pour organiser l’événement, qui comprenait des parties de fléchettes, palet et huit balles. Après une sérieuse compétition, les gagnants furent Mike LeBlanc et Bob Gallant!