Berceau de mon enfance Lancement du livre de Gérard Émile LeBlanc

par

Le lancement du livre Berceau de mon enfance de Gérard Émile LeBlanc aura lieu le dimanche 1er octobre 2017, de 14h à 16h, à l’amphithéâtre de l’école Abbey-Landry de Memramcook.

Berceau de mon enfance, le troisième tome des Chroniques de la Belle Vallée, nous propose quarante cinq nouveaux récits consacrés aux fiers et pittoresques habitants d’un village pas comme les autres, où le train-train quotidien et la magie font bon ménage.

Retrouvez ou découvrez un univers original et des personnages attachants par leur humour, leurs petits travers et leur constante recherche de la vraie vie.

Gérard Émile LeBlanc a grandi à Memramcook, berceau de la renaissance acadienne. Produit d’un milieu bilingue et d’un cours classique, il est fasciné par la question de l’identité. Comme dans ses livres précédents, il mêle avec humour langue orale et écrite, érudition et sagesse populaire, langage familier et français châtié, des mots de cru et… le chiac, sa langue maternelle.

Extrait du livre

«J’essayais de me rendormir, mais le bruit chez le voisin d’en face ne faisait que rempirer. Chaque été, leur visite des États passait la nuit devant la maison à faire de la musique, à chanter à tue-tête sa désespérance d’avoir à retourner back au Massachusetts. La fête se transformait vite en wake irlandais!

«Le plus ennuyeux du groupe sonnait le glas des vacances avec ses déchirants adieux à la compagnée qu’il me coûte si tant à laisser, j’en suis tant chagriné… Il se désâmait, il beuglait son ennuyance, son refus de comprendre l’incomprenable. Sa guitare se mettait à brailler, lui à horler. Tête baissée, il songeait à son existence morcelée, à l’infaisable re- collage des morceaux.»