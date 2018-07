Bénévoles du Vestiaire Saint-Joseph  Ron Cormier les remercie avec une sortie en mer

par

Claire Lanteigne

Une trentaine de bénévoles du Vestiaire Saint-Joseph ont profité d’une sortie en mer à bord du bateau de Croisières Shediac Bay Cruises, dimanche. C’était la deuxième année que le copropriétaire Ron Cormier, également vice-président du conseil d’administration de l’organisme, offrait cette activité aux bénévoles.

«C’est extrêmement important pour moi que les bénévoles soient valorisés, de dire M. Cormier. On ne le fait pas assez et on ne leur dit pas assez souvent qu’on les apprécie. Le Vestiaire répond aux besoins des familles, des personnes et des aînés de toute la région et on a une responsabilité morale de faire notre part. Et c’est ma contribution.»

«Ce désir de remercier et de contribuer me vient de mes parents, poursuit-il. Ma mère était infirmière et pendant de nombreuses années il y a des personnes qui m’ont partagé ce que mes parents avaient fait dans la communauté. Ça m’a touché et c’est passé en moi de le faire également.»

C’est comme charpentier et homme à tout faire que Ron Cormier a commencé son bénévolat pour le Vestiaire Saint-Joseph. Il est ensuite devenu directeur et assume actuellement la vice-présidence.

Les bénévoles ne tarissaient pas d’éloges pour ce beau geste de reconnaissance offert par M. Cormier. Ils soulignaient que ça faisait du bien de se sentir autant appréciés, même s’ils retirent déjà une grande satisfaction du bénévolat qu’ils font pour le Vestiaire. Ils sont conscients de faire partie d’une belle cause qui profite à un grand nombre de gens. Ils ont également apprécié la nourriture et les breuvages disponibles pendant la croisière.

La directrice générale du Vestiaire, Carol Boudreau les a remerciés du fond du cœur en soulignant leur importance afin de faire une différence dans la communauté.