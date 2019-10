Belle réussite des portes ouvertes du Vestiaire Saint-Joseph

(CL) – Un grand nombre de personnes ont profité de l’événement portes ouvertes afin de visiter les installations du Vestiaire Saint-Joseph, mercredi dernier. Les personnes rencontrées étaient agréablement surprises de voir les beaux changements apportés au Vestiaire.

On pouvait visiter la banque alimentaire récemment agrandie, le centre d’apprentissage, la cuisine éducative, la serre et le Centre d’aubaines. Et les gens ont été impressionnés par le nouveau concept de magasin d’épicerie offert à la banque alimentaire.

«C’est la première fois que nous avons un tel événement, de dire Judson Cassidy, président du conseil d’administration, et c’est quelque chose que nous devrons faire annuellement. Il est impor- tant que les gens de la communauté voient ce que nous faisons ici et comment nous continuons à répondre aux besoins des gens dans le besoin.»

C’était également l’occasion de rencontrer le personnel, les bénévoles, les enseignants, les membres du conseil d’administration et le directeur général. La cuisine éducative était en action et avait préparé d’excellentes collations.

Le Vestiaire Saint-Joseph a toujours besoin de bénévoles pour remplir différentes tâches et on peut s’inscrire au Vestiaire St-Joseph Inc., 60, rue du Vestiaire, ou en téléphonant au 532-1147.