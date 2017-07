Beaucoup d’activités pour les jeunes cet été à la Bibliothèque publique de Shédiac

par

Célébrez le 150e anniversaire du Canada! Tout le pays s’y met pour faire la fête, et la Bibliothèque publique de Shédiac ne fait pas exception! Si vous aimez la lecture et vous amuser, vous allez vous éclater cet été c’est garanti! Soulignons que pour faciliter vos visites, les heures d’ouverture sont maintenant comme suit toute l’année : mardi, de 10h à 17h; mercredi, de 10h à 20h; jeudi, de 13h à 20h; vendredi, de 10h à 17h; samedi, de 10h à 17h. (Dimanche et lundi : fermée).

Comme chaque année, la programmation pour la jeunesse est très chargée et offre des animations pour tous les goûts. Le clou de l’été est certainement le Club de lecture avec son thème «Canada 150» et son slogan «Célébrez!» Ce dernier encourage les enfants à lire pendant les vacances d’été et les parents à faire de la lecture aux enfants d’âge préscolaire. L’été dernier, 605 enfants étaient inscrits. De plus, les membres du club seront invités à jouer le rôle d’agent secret où ils auront la chance d’ouvrir, chaque semaine, un classeur identifié «Top Secret» et piger leurs «Défis secrets».

La Bibliothèque offre une multitude d’activités gratuites pour les petits et les grands durant toute la saison estivale. Voici une liste des activités qu’elle offre cet été :

Pour les plus jeunes, âgés de trois ans jusqu’à la maternelle (complétée), n’oubliez pas que la Bibliothèque offre l’heure du conte avec bricolage (en français) où les livres et le bricolage sont à l’honneur. Vous pouvez vous inscrire à l’une des sessions offertes chaque semaine soit: le mardi matin à 9h30, ou bien le vendredi matin à 11h. On demande aux parents d’inscrire leurs enfants, car les places sont limitées. Nous offrons aussi des sessions de l’heure du conte avec bricolage en anglais, les vendredis matins à 9h30. C’est gratuit! Inscription requise, car les places sont limitées.

De plus, la Bibliothèque propose cet été le programme l’Heure du conte musical familial où les livres et la musique sont à l’honneur les samedis matins à 10h30. Les enfants auront certainement le plaisir de découvrir l’univers des livres et de la musique traditionnelle. L’animatrice mettra l’accent sur le rythme, le mouvement et l’énergie. On demande aux parents d’inscrire leurs enfants, car les places sont limitées. Ce programme est offert en anglais les samedis après-midis à 13h30. «Musical Story Hour» promet d’être une occasion propice de goûter aux plaisirs des activités autour du livre. L’inscription est requise.

Si vous êtes créatifs, les sessions de bricolage sont l’occasion idéale pour exprimer vos talents artistiques. Allez bricoler les mardis à 14h. Ce programme bilingue est offert aux enfants de la maternelle (complétée) jusqu’à 12 ans. C’est gratuit! On demande aux parents d’inscrire leurs enfants, car les places sont limitées.

Les mercredis sont réservés pour un programme propulsé par S.T.I.A.M. De 13h30 à 19h30, le personnel vous propose des activités qui font réfléchir, qui peuvent offrir des défis et qui sont certainement amusantes. Ce seront des jeux et des défis ayant comme thèmes : la science, la technologie, l’ingénierie, les arts et les mathématiques. C’est une activité bilingue pour les enfants de trois ans à 12 ans. (Les enfants de trois ans à six ans doivent être accompagnés d’un adulte.) Venez découvrir vos talents et développer votre patience avec nous. Différents défis chaque semaine. À vous de choisir l’heure de votre arrivée et l’heure de votre départ les mercredis entre 13h30 à 19h30.

Les jeudis, la bibliothèque vous invite à une journée de jeux éducatifs et de bricolages. Cette activité familiale bilingue pour les enfants de trois ans à 12 ans offre une occasion d’apprendre du nouveau en s’amusant. À vous de choisir l’heure de votre arrivée et l’heure de votre départ entre 13h30 et 19h30. (Les enfants de trois ans à six ans doivent être accompagnés d’un adulte.)

Des activités spéciales seront également organisées pendant l’été. Pour recevoir des courriels au sujet des activités offertes à la bibliothèque, veuillez parler à un membre du personnel de la Bibliothèque. Afin de respecter la loi canadienne antipourriel, nous devons enregistrer votre consentement avant de pouvoir vous envoyer des courriels promotionnels. Oui! Nous devons rebâtir notre liste de distribution.

Toutes ces activités sont offertes gratuitement. Vous pouvez inscrire votre enfant à la bibliothèque ou par téléphone en composant le 532-7014 ou par courriel au bibliosh@gnb.ca, en précisant votre nom, le nom et l’âge de votre enfant et votre numéro de téléphone.