La Communauté rurale Beaubassin-est remet des subventions à 12 organismes communautaires qui desservent notre population. Les organismes suivants profitent du soutien financier de la municipalité dans le cadre du programme d’Appui aux organismes communautaires :

SUBVENTION DE 1000$

– Association de Baseball Mineur Beaubassin-est

SUBVENTIONS DE 750$

– Centre de ressources et de crises familiales Beauséjour

– Comité d’entraide de Cap-Pelé/Shemogue

– Vestiaire Saint-Joseph

SUBVENTIONS DE 500$

– Comité organisateur de la Chasse aux trésors de Shemogue

– Chevaliers de Colomb de Haute-Aboujagane

SUBVENTIONS DE 250$

– Centre de Saint-André- LeBlanc (déjeuner)

– Chevaliers de Colomb de Grand-Barachois (déjeuner)

– Shediac/Cap-Pelé Predators

– Tournée 2019 des jardins de Beaubassin-est

– Club d’âge d’or «Rencontres Amicales» de Haute-Aboujagane

– Échec au crime Westmorland

Ces subventions s’ajoutent aux 18 octroyées en avril, pour totaliser un montant d’environ 24 000$ en subventions aux organismes grâce au programme d’Appui aux organismes communautaires pour l’année 2018, incluant les subventions de 3000$ au projet «La Bouquinière» à l’école Donat-Robichaud et de 7000$ pour le réaménagement du terrain de jeu de l’école Père-Edgar-T.-LeBlanc.

Rappelons que Beaubassin-est remettra d’autres subventions au printemps et à l’automne 2019. Les organismes et groupes communautaires de la région ont jusqu’au 31 mars ou jusqu’au 31 octobre 2019 pour soumettre le Formulaire de demande de subvention afin de recevoir une contribution financière de la municipalité. Pour plus de renseignements, veuillez composer le 532-0730 ou visiter le www. beaubassinest.ca.