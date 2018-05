Beaubassin-est offre huit semaines de camps d’été en 2018

par

La communauté rurale de Beaubassin-est organisehuit semaines de Camps d’été communautaires en 2018, soit du 25 juin au 17 août. Comme les années précédentes, les Camps permettront aux jeunes de participer à des nouveaux jeux et des activités spéciales. Les camps permettront d’améliorer les habiletés et compétences sociales des jeunes, et leur permettront de dépenser leurs énergies et d’être créatifs.

La première semaine de camps sera du 25 au 29 juin au Centre communautaire de Haute-Aboujagane, et ce sera une Semaine d’Aventures. La semaine suivante, soit du 3 au 6 juillet, le camp se déroulera au Centre culturel et sportif de Cormier-Village, et on aura différents thèmes chaque jour. Il y aura ensuite quatre semaines de camps à l’école Père-Edgar-T.-LeBlanc de Grand-Barachois, portant sur les thèmes des Arts et de la Culture, ainsi que les Sports. Les deux dernières semaines de camps seront au Club d’âge d’or de Shemogue (7 au 10 août) et au Centre de Saint-André-LeBlanc (13 au 17 août), la première sous le thème des Fêtes alors que la dernière semaine sera la Semaine Acadienne.

Les camps visent les jeunes de 5 à 11 ans et se déroulent du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30. Les camps offrent un programme rempli d’activités planifiées ainsi que des présentations intéressantes. La séance d’inscription pour tous les camps aura lieu le mercredi 30 mai de 18h à 19h30 à l’édifice de Beaubassin-est situé au 1709, route 133 à Grand-Barachois.

Plus de détails au sujet des camps seront disponibles sur l’Internet à www.beaubassin est.ca. Pour plus de renseignements, composez le 532-0730 ou envoyez un courriel à camps@beaubassinest.ca.