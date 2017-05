Beaubassin-est et Cap-Pelé collaborent pour offrir huit semaines de camps d’été en 2017

par

La communauté rurale de Beaubassin-est et le village de Cap-Pelé vont encore une fois collaborer pour organiser les Camps d’été communautaires 2017. En effet, ils vont présenter 8 semaines de camps du 26 juin au 18 août. Il y aura cinq semaines à Beaubassin-est, soit une semaine chaque à Grand-Barachois, Haute-Aboujagane Cormier-Village, Saint-André-LeBlanc et Shemogue, et trois semaines se dérouleront à Cap-Pelé.

Les camps visent les jeunes de 5 à 11 ans et se déroulent du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30. Les camps offrent un programme rempli d’activités planifiées ainsi que des présentations intéressantes. La séance d’inscription pour tous les camps aura lieu le mercredi 31 mai de 11h à 13h et de 18h à 19h30 pour tous, à l’édifice de Beaubassin-est et à l’édifice de Cap-Pelé.

Plus de détails au sujet des camps seront disponibles sur l’Internet à www.beaubassinest.ca ainsi qu’à www. cap-pele.com. Pour plus de renseignements, composez le 532-0730 ou le 577-2030, ou envoyez un courriel à camps@beaubassinest.ca.