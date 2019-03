Beaubassin-est embauche un agent communautaire

par

La Communauté rurale Beaubassin-est est heureuse d’annoncer l’embauche de Pete Belliveau au poste d’agent communautaire (développement). «Avec sa vaste expérience dans des domaines variés et sa connaissance de la région et des dossiers, M. Belliveau sera sans aucun doute un atout pour l’équipe de travail», indique le maire Ronnie Duguay.

Pete Belliveau est bien connu dans la région car il a été enseignant dans le système scolaire public pendant 20 ans, en plus d’avoir entraîné plusieurs équipes de hockey aux niveaux scolaire et universitaire, et dirigé des écoles de hockey. Il a par la suite occupé divers postes dans la fonction publique provinciale et mené des campagnes de financement majeures.

«Pete Belliveau possède d’excellentes compétences en communication, planification et organisation interpersonnelle. Ses connaissances et nombreuses années d’expérience lui permettront sûrement de développer et gérer de très beaux projets pour la communauté», ajoute le maire Duguay.

M. Belliveau joint l’équipe administrative de Beaubassin-est formée du directeur général / greffier, Yves M. Leger; la gestionnaire de services, Charline Landry; l’agente communautaire (communication), Carole Friolet-Landry; ainsi que l’adjointe administrative, Francine Landry.

Vous pouvez rejoindre M. Belliveau aux coordonnées suivants : téléphone – 506-532-0730, courriel – pete.belliveau@beaubassinest.ca. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site internet www.beaubassinest.ca ou composer le 532-0730.