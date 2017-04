Beaubassin-est consulte la population pour élaborer son Plan stratégique

par

La firme JGV Consultants Inc. verra à l’élaboration d’un Plan stratégique qui guidera le développement de la Communauté rurale Beaubassin-est pour les cinq prochaines années. «Ce plan permettra au conseil de se doter de priorités et de projets importants pour le développement global de Beaubassin-est», indique le maire, Ronnie Duguay.

Le processus inclut des rencontres avec les élus municipaux ainsi que le personnel de la communauté rurale, mais l’exercice implique aussi une vaste série de consultations publiques. Des consultations avec la population vont avoir lieu le jeudi 27 avril à 19h au Centre communautaire de Haute-Aboujagane (942, route 933) et le mercredi 17 mai à 19h au Centre de Saint-André-LeBlanc (932, chemin Saint-André). «Nous voulons connaître les opinions et les suggestions de nos résidents, savoir quels sont leurs besoins et leurs attentes face à leur communauté», précise M. Duguay.

Des rencontres seront aussi organisées avec les orga-nismes de la communauté, tout comme avec les intervenants de divers secteurs, comme le milieu scolaire et les gens d’affaires. Si vous ne pouvez pas participer aux consultations, vous pouvez toujours remplir un sondage en ligne, à beaubassinest.ca. Des copies du sondage sont aussi disponibles au bureau de Beaubassin-est au 1709, route 133 à Grand-Barachois. Pour plus de renseignements, appelez au 532-0730.