Beaubassin-est adopte son budget 2019

par

Le conseil de la Communauté rurale Beaubassin-est a adopté un budget total de 2 499 674.37$ pour l’année 2019. Le conseil a décidé que la somme de 2 276 465.88$ sera le mandat total de Beaubassin-est et que le taux d’imposition sera de 0.3307$ pour chaque 100$ d’évaluation.

«Ce budget va nous permettre de réaliser de beaux projets, incluant des investissements dans les infrastructures afin d’assurer la sécurité publique des citoyens de Beaubassin-est», explique le maire Ronnie Duguay. L’assiette fiscale de la municipalité se chiffre à 634 922 250$.

Accomplissements de 2018

À Beaubassin-est, l’un des principaux dossiers de l’année 2018 a été l’adoption d’un nouvel arrêté procédural afin de se conformer aux règles et procédures de la nouvelle Loi sur la gouvernance locale. Le conseil a également fait l’embauche d’un nouveau Directeur général / Greffier au cours de l’année, soit Yves M. Leger, ce qui a permis une restructuration du personnel pour assurer l’efficacité de l’administration.

Au niveau des projets du Fonds de la taxe sur l’essence, nous avons terminé la construction du sentier pédestre à Grand-Barachois et les gens en profitent beaucoup. À Haute-Aboujagane, on a fait la construction d’un sentier pédestre et d’un parc de jeux.

Également, une génératrice a été installée à la caserne de Haute-Aboujagane, pour assurer que les pompiers soient en mesure de fonctionner efficacement advenant une panne de courant.

Et la municipalité a continué de soutenir les organismes communautaires et culturels de la communauté en octroyant plus de 45 000$ en subventions pendant l’année 2018. Le conseil a d’ailleurs encore prévu des montants au budget pour poursuivre ces partenariats.

Priorités pour 2019

Tout en respectant les priorités de son Plan stratégique, le conseil a plusieurs projets pour l’année 2019. D’autres investissements seront faits au niveau du Service d’incendie de Beaubassin-est, notamment pour refaire le plancher de la caserne et pour installer une bouche d’incendie sèche dans la communauté afin que les pompiers aient une source supplémentaire de ravitaillement d’eau pour lutter contre les incendies.

Le conseil va aussi se pencher sur les résultats de l’étude sur l’image de marque «branding» de la municipalité, pour ensuite développer de nouveaux outils de promotion, dont le site Internet de la municipalité. Des investissements ont aussi été prévus pour le développement économique, notamment pour faire l’embauche d’un employé qui s’occupera de faire du développement. Au niveau de la jeunesse, Beaubassin-est veut entre autres développer un programme visant à aider les familles avec les coûts d’inscription d’activités pour les jeunes, et la municipalité présentera encore une fois ses Camps d’été communautaires qui attirent de nombreux enfants de la communauté et des environs.

Et finalement, Beaubassin-est se prépare pour accueillir le Congrès mondial acadien (CMA) en août 2019. La collaboration va se poursuivre avec les organismes communautaires afin d’offrir une programmation exceptionnelle pour la journée de Beaubassin-est pendant le CMA, soit le dimanche 18 août 2019. Plusieurs activités sont prévues et le dévoilement se fera bientôt par le comité organisateur de l’événement.

Vous trouverez tous les détails du budget 2019 sur le site Internet de la municipalité, à www.beaubassinest.ca, sous l’onglet «Notre municipalité».