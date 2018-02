Beaubassin-est a un nouveau Formulaire de demande de subvention pour les organismes communautaires

par

La Communauté rurale Beaubassin-est invite les organismes et groupes communautaires de la région à soumettre une demande pour recevoir une contribution financière. Toutefois, cette année, il faut remplir le nouveau Formulaire de demande de subvention pour être admissible à recevoir des fonds.

Les membres du comité de Fierté communautaire et culturelle ont évalué le programme des subventions en 2017 et ils ont fait des recommandations au conseil pour effectuer quelques changements. Le conseil a adopté ces modifications dans sa Politique d’Appui aux organismes communautaires et dans le formulaire de demandes à sa réunion ordinaire du mois d’octobre. Les demandes de subvention seront étudiées selon les critères d’évaluation suivants :

– Les demandes de subvention sont faites par un organisme / groupe communautaire à but non lucratif qui dessert la population de Beaubassin-est;

– Les subventions demandées doivent contribuer à organiser des activités spécifiques de l’organisme / groupe qui auront un impact sur la communauté;

– Une priorité sera donnée aux demandes de subvention qui serviront à aider des personnes dans le besoin de la municipalité.

Les demandes de financement sont évaluées deux fois par année, les dates limites pour remettre le Formulaire de demande de subvention sont le 31 mars et le 31 octobre. En 2017, la municipalité a remis un total de 10 740$ en subventions à 26 organismes communautaires.

Remboursement de frais administratifs

Beaubassin-est rembourse aussi certains frais administratifs à ses organismes communautaires. Ces frais incluent : approbation de document, confirmation de zonage, demande de dérogation, demande de permis temporaire, demande pour similaire ou compatible, lettre de conformité et permis de construction/d’aménagement. Les organismes doivent remplir le Formulaire de demande de remboursement et fournir la preuve de paiement des frais.

Appui financier pour des compétitions sportives ou culturelles

La municipalité offre également un montant de 100$ aux citoyens de Beaubassin-est qui qualifient pour participer à des compétions sportives ou culturelles qui se tiennent à l’extérieur des provinces de l’Atlantique. Vous n’avez qu’à faire une demande écrite accompagnée d’une preuve de participation à l’événement. Toute personne sera éligible pour un seul appui financier.

Les formulaires nécessaires pour ces programmes sont disponibles au bureau de Beaubassin-est situé au 1709, route 133 à Grand-Barachois, ou sur le site Internet de la municipalité à www.beaubassin est.ca. Pour plus de renseignements, composez le 532-0730.