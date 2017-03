Beaubassin-est a ses agentes chargées de faire respecter ses arrêtés

par

Charles-Philippe Dray

C’est lors de la réunion mensuelle régulière de lundi soir dernier que le conseil municipal de la Communauté rurale de Beaubassin-est a confirmé l’embauche de deux agentes chargées de l’exécution des arrêtés municipaux, en partenariat avec la ville de Dieppe.

Deux agentes de la ville de Dieppe, Stacy Losier et Kyleigh Roy, patrouilleront prochainement la municipalité, lorsque leurs services seront demandés.

«Nous pourrons finalement faire des suivis des plaintes que l’on reçoit, s’est réjouie la maire-adjointe de Beaubassin-est, Susan Cormier. Pour des lieux inesthétiques, par exemple, nous pourrons agir, identifier les problématiques, et changer les choses pour le mieux. De plus, ce sont des agentes d’expérience de qui nous obtiendrons nos services.»

Le Village de Cap-Pelé profite des services des deux agentes de la Ville de Dieppe depuis le 1er janvier dernier. Selon des discussions qu’a eues la directrice municipale par intérim de Beaubassin-est, Charline Landry, avec son homologue de Cap-Pelé (Stéphane Dallaire), le partenariat «se fait très bien».

Beaubassin-est s’est alloué un budget spécifique pour les services des agentes. Il est souhaité que les dépenses réelles ne le dépassent pas, à moins de circonstances exceptionnelles.

En bref… En réunion extraordinaire, tenue avant la réunion mensuelle, le conseil a résolu d’embaucher la firme Ressources humaines municipales Inc., pour un montant n’excédant pas 6500$ plus TVH, pour faire une révision des postes à la CRBE. Il a également été convenu que le conseil embauche la firme JGV Consultants Inc. pour refaire le Plan stratégique (Priorités 2017-2020). Le processus inclura des consultations avec le conseil, mais également avec les résidents… Les organismes communautaires ont jusqu’au 31 mars prochain pour soumettre une demande de subventions de la CRBE. Pour ce qui est de la bourse d’études de 500$ remise annuellement, la date limite de soumission est le 30 avril. Le tirage au sort parmi les candidats se fera lors de la réunion mensuelle du mois de mai… Le conseil municipal a confirmé que le projet du sentier Grand-Barachois, financé par le Fonds de la taxe sur l’essence, ira de l’avant, et a convenu que les citoyens du Quartier 3 (Grand-Barachois) financeront les services d’entretien par leurs contributions en taxes sélectives. Les appels d’offres seront publiés prochainement… La prochaine réunion du conseil aura lieu le mardi 18 avril prochain…