Bataille de la crête de Vimy  Service commémoratif à Shédiac

par

Claire Lanteigne

C’est avec un défilé qu’a débuté le service commémoratif du 100e anniversaire de la Bataille de la crête de Vimy, à Shédiac, dimanche dernier. Des membres de la fanfare de la Gendarmerie royale du Canada menaient le défilé, suivis de membres de la Légion de Shédiac, des Cadets de Shédiac, des pompiers de la ville et du vétéran Alphonse Vautour qui tenait à faire le défilé.

Léo Doiron, le président de la Légion royale canadienne de Shédiac a souhaité la bienvenue aux gens présents et a donné l’historique de cette bataille importante pour le Canada. Il a souligné l’importance de se souvenir de ceux qui y ont donné leur vie.

La victoire de Vimy fut un événement fondateur pour le Canada. Nombre de contemporains et d’universitaires ultérieurs y ont vu un événement important dans l’évolution du Canada vers l’indépendance complète par rapport à la Grande-Bretagne.

La crête de Vimy, dans le nord de la France, près d’Arras, qui faisait sept kilomètres, dominait la campagne environnante. Au cours d’attaques précédentes, Français et Britanniques avaient subi plus de 150 000 pertes.

Au début de 1917, le haut commandement britannique ordonna au Corps canadien de s’emparer de cette position dans le cadre d’une offensive de printemps plus générale dans la région d’Arras. L’attaque canadienne contre la crête de Vimy serait spectaculaire.

À 5h30, le 9 avril 1917, le lundi de Pâques, près de 1000 fusils ouvrirent le feu sur les positions allemandes. On estime que 15 000 Canadiens sortirent des tranchées et s’avancèrent vers la crête en une première vague, des milliers d’autres les sui-vant. En dépit des durs combats tout le long du front, les Canadiens s’emparèrent de la plus grande partie de la crête ce jour-là, le reste étant entre leurs mains le 12 avril.

Après quatre jours de combats sanglants, les Canadiens s’étaient rendu maîtres de la crête de Vimy au prix de plus de 10 600 tués et blessés. La bataille est depuis devenue un symbole important pour le Canada, l’endroit où des Canadiens de tout le pays obtinrent une victoire sans précédent, les quatre divisions du Corps canadien se battant ensemble pour la première fois depuis le début de la guerre.

Plusieurs couronnes ont été déposées au pied du cénotaphe par différents dignitaires et gens de la région.