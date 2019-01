Bambins à la Bibliothèque publique de Shédiac avec Stéphanie

par

La Bibliothèque publique de Shédiac vous propose «Bambins à la bibliothèque», un programme pour enfants de 18 mois à 3 ans offert les vendredis du 25 janvier au 22 février de 10h30 à 11h30.

Chacune des cinq séances comprendra la lecture de livres et des activités d’éveil des sens. Chansons, jeux de doigts, et des animations autour de la musique. Vous pouvez inscrire votre enfant à la bibliothèque ou par téléphone en composant le 532-7014 ou par courriel au bibliosh@gnb.ca, en précisant votre nom, le nom et l’âge de votre enfant et votre numéro de téléphone.

Ce programme se déroulera aussi en anglais : «Toddlers at the Library» les vendredis du 25 janvier au 22 février 2019 de 14h30 à 15h30.

Activité gratuite, mais les places sont limitées à 12 enfants, chaque programme.