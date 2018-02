Avec le Festival du chocolat de la côte Est «ChocoLoco»   Le chocolat, pour tous les goûts, sous toutes ses formes

par

Hélène Le Pennec

Du vendredi 9 au dimanche 11 février, s’est déroulé à Shédiac le premier Festival du chocolat de la côte Est «Choco Loco». Que l’on soit un amoureux du chocolat, un aventurier, un passionné, un sportif, ce festival était certainement fait pour vous.

Un véritable succès, c’est ce que vont pouvoir retenir les organisateurs de ce beau festival, Frédéric Desclos et Ginette Ahier, d’Adorable Chocolat et Tammy Brideau, sommelière.

Tout au long de la fin de semaine c’est un programme varié et particulièrement appétissant que le public a pu découvrir. Même si la météo n’a pas été très coopérative et que le rallye prévu initialement le samedi a été reporté à une date ultérieure, l’ensemble du festival a vu ses activités complètes avant même qu’elles n’aient commencées.

Le lancement du festival s’est déroulé le vendredi 9 février avec «Cinquante Nuances de Chocolat» à la Maison Webster à Shédiac. Nom emprunté au film bien connu, l’événement a fait salle comble avec la présence de quinze couples venus profiter d’un repas cinq services à l’intérieur desquels on pouvait retrouver du chocolat, de manière plus ou moins subtile dans chaque plat. Un parcours de découverte gourmande où les papilles étaient particulièrement chatouillées, tout cela accompagné de bons vins, bien évidement.

À la suite de cet événement, samedi matin se déroulait le premier «Chocolat Yoga» où méditation et chocolat allaient de pair. Là encore l’événement était complet.

«Nous avons démarré le 25 octobre la préparation du festival, et on a eu la récompense avec des événements complets depuis le début. On ne savait pas encore vraiment à quoi s’attendre pour ce premier festival, alors nous avons limité les places. Les gens étaient vraiment contents au souper 50 nuances de chocolat, une belle expérience qui mettait tous les sens en éveil», explique Frédéric Desclos, d’Adorable Chocolat.

Dans le cadre du festival avait lieu, samedi après-midi, un séminaire 100% Cacao où chacun est reparti avec une idée en tête, le chocolat, c’est bon pour la santé! Au cours de ce rendez-vous instructif, là encore les sens étaient agités puisque l’odorat, la vue, le goût, le toucher, l’ouïe, chacun était pleinement satisfait! Mais attention, tous les chocolats ne sont pas bons pour la santé, alors ne faisons pas ici de généralités. Sachez donc que plus votre chocolat est riche en cacao, meilleur il sera pour votre corps. De plus, attention a sa qualité et sa composition. Beaucoup de tablettes de chocolat contiennent du sucre et c’est justement ce que vous ne voulez pas trouver dans votre gâterie si précieuse. Une autre chose à savoir, pour un bon chocolat il est préférable de le déguster le matin ou dans la journée, mais certainement pas le soir puisque le chocolat contient un excitant, tout comme peut contenir un bon café.

Si vous recherchez des chocolats de qualité dans la région de Moncton vous pouvez vous tourner vers Adorable Chocolat à Shédiac, mais aussi vers «Bernard» bernard.beta5@gmail.com ou fb@chocolat.berNard, fabricant de chocolat fait à la main. Cette fabrique à échelle humaine est située dans une maison tenue par André Cormier et Robbins. «On est un peu une micro brasserie, mais pour du chocolat», dit Robbins. «Nous fabriquons uniquement des tablettes de chocolat, nous ne transformons pas le chocolat comme peuvent le faire Frédéric et Ginette, le chocolat est pour nous une passion et cela fait maintenant un an que nous faisons des tablettes. Après les expériences et l’apprentissage nous sommes passés à la vente. Cela fait quinze ans que nous sommes amateurs de chocolat et nous avons voulu commencer à étudier comment en fabriquer nous-mêmes de la bonne manière», explique André de la chocolaterie Bernard.

Pendant ce séminaire, au-delà du côté gustatif, la savonnerie Olivier est aussi venue présenter ses produits à base de beurre de cacao.

Pour clore cette conférence des plus instructives, la sommelière Tammy Brideau, a su éduquer les participant.e.s sur les bonnes associations entre chocolat et vin ou whisky.

«On aimerait pour l’année prochaine faire venir d’autres chocolatiers, comme ceux de la Nouvelle-Écosse. Les idées ne sont pas ce qu’il manque entre nous trois», raconte Frédéric Desclos. On espère donc retrouver l’année prochaine ce festival avec certainement de belles surprises à la clef et un palais qui sera récompensé de sa longue attente. Mais, comme ont pu l’annoncer Ginette, Tammy et Frédéric, d’autres événements sont à venir dans les mois à venir, alors n’en manquez pas une miette…

Aucun doute donc, rendez vous sans inquiétude chez votre chocolatier pour vous fournir ce qui est finalement un remède à de nombreux maux… le premier étant certainement la gourmandise!