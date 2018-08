Avec l’achat d’un nouvel édifice  Le Vestiaire Saint-Joseph Inc. prend de l’expansion

par

Claire Lanteigne

Le Vestiaire Saint-Joseph Inc. s’est récemment porté acquéreur d’un édifice appartenant à la Coop IGA de Shédiac, l’édifice voisin de leurs installations actuelles.

«L’acquisition de cet édifice fait partie de la phase 1 de notre plan stratégique, de dire Judson Cassidy, président du conseil d’administration du Vestiaire. Avec cet achat, nous prenons de l’avance sur notre planification et tout cela est rendu possible grâce à l’appui de la communauté et des employés. Nous avons une vision et nous sommes heureux d’aller de l’avant pour la réaliser, ajoute-t-il.

«Nous voulions plus d’espace et éventuellement la deuxième phase sera d’avoir plus de programmes et un plus grand choix de nourriture. L’édifice actuel sera donc réservé aux clients et aux programmes qui leur seront offerts.»

Le nouvel édifice de 7000 pieds carrés remplacera le magasin actuel qui en compte 3000. «Ça va être beau et pratique et avec plus d’espaces pour la marchandise, ça va nous aider à augmenter nos ventes afin de se payer d’autres programmes pour aider les gens qui en ont besoin», de conclure M. Cassidy.

Carol Boudreau et Mark LeBlanc, respectivement directrice générale et directeur général adjoint sont très heureux de cette nouvelle acquisition. Ils ne ménagent pas leurs efforts afin que l’édifice soit rénové et prêt à recevoir la marchandise le plus tôt possible.

«Les rénovations avancent très bien, de dire Carol, et les gens seront heureux de voir le beau magasin que nous allons opérer très prochainement. Ce sera aussi pratique pour l’administration, puisque les deux édifices sont à proximité.»

Le magasin devrait ouvrir à la mi-août si tout se passe bien et l’ouverture officielle aurait lieu au début septembre.