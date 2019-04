Aux Quilles pour les Enfants : Les Héros du Jukebox!

par

Lacez vos chaussures pour la campagne de financement la plus importante de l’année. L’événement annuel Aux Quilles Pour Les Enfants est de retour, du 25 au 27 avril, en appui à l’association Grands Frères Grandes Sœurs du Grand Moncton. Le thème pour cette année est Les Héros du Jukebox! – un retour à la magie des années 50. L’événement se tiendra au Bowlarama de Dieppe, 476, rue Gauvin.

L’événement Aux Quilles Pour Les Enfants, lancé en 1973 sous le nom de Bowl for Millions, est devenu une activité de financement vedette. Il permet de recueillir des centaines de milliers de dollars pour nos agences dans l’ensemble du Canada. Cette année, Les Héros du Jukebox se tiendra au sein des communautés locales, là où les gens se réunissent entre amis, en famille ou entre collègues, pour jouer aux quilles et soutenir les programmes de mentorat de Grands Frères Grandes Sœurs. Vous pouvez jouer un rôle en inscrivant une équipe ou en parrainant l’événement.

Chaque équipe qui réussit à recueillir 500$ reçoit cinq bulletins de participation aux tirages excitants. Lors de l’événement, des bulletins de participation au tirage WestJet seront également proposés à la vente, et des prix seront décernés pour le meilleur costume, le score le plus haut et le plus bas, et bien d’autres. Il y aura aussi des pizzas, des prix de présence et un tirage 50/50 couvrant les trois jours de l’événement. N’attendez pas, inscrivez votre équipe dès aujourd’hui!

Grands frères Grandes sœurs – notre mission

Les recherches démontrent que les enfants ayant bénéficié du soutien d’un mentor ont une plus grande estime de soi et sont plus susceptibles de poursuivre leur scolarité, ce qui les habilite à réussir, à s’investir et à atteindre leurs pleines capacités. Grands frères Grandes sœurs du Grand Moncton a aidé des milliers d’enfants au cours des 45 dernières années, des enfants qui sont jumelés à des bénévoles dans les programmes de mentorat. Le défi est de parvenir à jumeler les jeunes qui sont sur les listes d’attente tout en assurant un appui, des programmes et une orientation à ceux qui bénéficient actuellement de nos jumelages communautaires.

Pour de plus amples informations ou pour inscrire une équipe à l’édition 2019 d’Aux Quilles Pour Les Enfants, rendez-vous au site: moncton.bigbrothersbig sisters.ca/events/bowl-for-kids-2019.