Augmentations des taxes dans Beaubassin-est

par

Charles-Philippe Dray

Les taxes pour les services collectifs et sélectifs augmenteront toutes pour les résidents de la Communauté rurale de Beaubassin-est, en 2017.

Le taux de taxation sera de 0,2785$ par 100$ d’évaluation pour les services collectifs, une augmentation de 0,01$ comparativement à celui de l’année dernière.

C’est au niveau des services sélectifs que les augmentations seront plus importantes. Ces taux, différents selon les quartiers et les services y étant accessibles, seront les suivants : Grand-Barachois, 0,3009 (0,2876 en 2016) – Boudreau-Ouest, 0,3027 (0,2890 en 2016) – Saint-André-LeBlanc, 0,2849 (0,2739 en 2016) – Haute-Aboujagne, 0,3813 (0,3286 en 2016) – Shemogue, 0,2830 (0,2715 en 2016) – Trois-Ruisseaux-Petit-Cap, 0,3188 (0,3013 en 2016) – Brulé et ch. Ohio, 0,3027 (0,2890 en 2016) – Cormier Village, 0,2816 (0,2707 en 2016).

«Nous aurons une nouvelle somme de 65 000 $ dans les dépenses anticipées pour notre ‘image de marque’, notamment une amélioration complète de notre site web. Il y aura également d’autres améliorations et rénovations pour la Caserne de Haute-Aboujagane ainsi qu’à la mairie», a informé la directrice-générale, Christine LeBlanc, lors de la réunion mensuelle régulière de lundi dernier.

Le total des dépenses anticipées au budget collectif pour 2017 sera de 1,919 millions $. Il était de 1,755 millions $ en 2016.

Greffier par intérim

En l’absence de la directrice-générale Christine LeBlanc, qui sera en congé de maternité à la fin de l’année, la municipalité a embauché Yves Léger à titre de greffier pour une période d’un an, soit jusqu’au 1er janvier 2018. Charline Landry est nommée directrice-générale et greffière par intérim et Carole Landry sera directrice-générale adjointe par intérim. M. Léger sera officiellement greffier par intérim.

Au retour de Christine LeBlanc, le 1er janvier 2018, elle et le reste du personnel permanent reprendront leurs fonctions et leurs titres habituels.

Yves Léger était précédemment directeur-général à la municipalité de Memramcook.

En bref… La maire-adjointe, Susan Cormier, sera représentante de Beaubassin-est chez Hospice Sud-Est et la conseillère Sophie Landry sera l’une des deux représentantes de la municipalité chez Vision H2o… Le conseil s’est entendu pour faire l’achat d’une génératrice «de capacité adéquate» pour la Salle de Grand-Barachois, en cas de situation d’urgence, pour une somme d’environ 48 000$… Puisque plusieurs études démontrent que le niveau de pollution le long des plages du détroit de Northumberland a été très élevé, l’été dernier, le conseil a résolu qu’une lettre de soutien sera envoyée à un comité conjoint des ministères de la Santé, de l’Environnement, du Tourisme et de l’Aquaculture et des Pêches qui vient d’être mis sur pied. Le rapport du comité serait attendu avant l’été, a dernièrement informé le ministre de l’Environnement des Gouvernements locaux, Serge Rousselle… La prochaine réunion régulière du conseil aura lieu le 16 janvier à 19h…