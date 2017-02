Au cours de son gala annuel  La Chambre de commerce du Grand Shédiac  reconnait ses membres

par

La Chambre de commerce du Grand Shédiac (CCGS) a rendu hommage à certains de ses membres au cours de son gala annuel de reconnaissance, samedi dernier.

La pharmacie Jean Coutu de Shédiac, propriété de Pierre Landry a reçu le prix de l’entreprise de l’année. C’est en 1981 que Pierre LeBlanc est embauché comme pharmacien à la Pharmacie Léger et signifie alors au propriétaire son intention de l’acheter. C’est ce qu’il fait l’année suivante et de sept employés en 1981, on en compte maintenant une cinquantaine.

Monsieur LeBlanc a souligné que cette reconnaissance était un honneur pour lui et sa famille. Il s’est dit chanceux d’avoir son fils François comme pharmacien et associé, tout en soulignant l’importance de faire confiance à ses employés et d’aimer ce que l’on fait.

L’Hôtel Shédiac a reçu le prix de l’entreprise émergente de l’année. Propriété de Francis Brun, c’est le seul hôtel cinq étoiles dans la province.

Le Club Rotary de Shédiac a reçu le titre d’organisme de l’année. On a souligné l’engagement inestimable de ce club envers la ville et différents organismes dont le Centre de ressources et de crises familiales Beauséjour. En recevant le prix, le président Marc Léger a indiqué que le club qui compte 33 membres fait des gros projets comme des petits pour aider la communauté, tout comme d’autres projets à l’international pour combler des besoins partout dans le monde.

Rémi Poirier, le plus jeune membre de la CCGS a aussi été reconnu comme jeune entrepreneur de l’année pendant le banquet. Étudiant en 11e année à la polyvalente Louis-J. Robichaud, Rémi opère sa propre entreprise de création vidéo depuis l’âge de 15 ans: A-Track Media. Pour lui, il est important de rêver gros et il a l’intention de persévérer. Il a produit des vidéos pour plusieurs entreprises et artistes locaux, comme Laurie LeBlanc, Travis Cormier et Rosa Laricchiuta. Le nombre total de visionnements des vidéos produites par A-Track se chiffre à plus de 3,1 millions.

Brian Ritchie a remporté le prix de l’entrepreneur de l’année. L’homme d’affaires possède entre autres une compagnie de transport de produits pétroliers transatlantique, le restaurant Maison Tait, Bellco Drycleaning, le restaurant La Coast et Bay Vista Lodge and Cottages.

Au fil des années, Brian Ritchie a rénové plusieurs anciens édifices pour y abri-ter ses entreprises et on a souligné sa contribution majeure à l’amélioration du paysage architectural du centre-ville.

À savoir s’il s’estime chanceux d’être arrivé où il en est aujourd’hui, il répond «que plus on travaille fort, plus on devient chanceux.»

Il est évident que M. Ritchie a une véritable passion pour ce qu’il fait. S’il fait mainte-nant de moins longues heures de bureau, en raison de son âge avancé, dit-il, c’est grâce à ses employés qu’il peut se le permettre.

Il a ajouté accepter cette reconnaissance en leur nom. «Je compte beaucoup sur eux. J’ai la chance de vivre dans un milieu où il est possible de faire des affaires avec des gens qui sont bons: les gens du Grand Shédiac. Et si j’ai pu réussir, c’est grâce à l’appui des gens et des entreprises locales. C’est une petite place ici mais nous avons beaucoup et la Chambre de commerce du Grand Shédiac est un apport important pour les entreprises.»