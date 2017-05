Au Centre culturel Aberdeen Hommage de la communauté artistique à Christian Brun

par

Depuis le 12 mai dernier et jusqu’au 31 mai prochain, une exposition en hommage à Christian Brun vous est proposée au sein de la Galerie 12 du Centre Culturel Aberdeen de Moncton. Christian Brun, homme complet, artiste acadien reconnu et membre permanent de la Galerie 12 nous offre, grâce à l’investissement du Centre culturel Aberdeen, de sa famille, ainsi que des artistes tel que Roméo Savoie une rétrospective de ses œuvres créées au cours des quinze dernières années.

Le Centre culturel de Moncton est un véritable lieu de création et de réunion de la communauté artistique et cet événement en est une preuve irréfutable. Au-delà de la communauté artistique c’est la famille du Centre culturel qui souhaitait honorer ce grand artiste qui manque dans le cœur de tous.

Roméo Savoie, artiste acadien de grande renommée est d’ailleurs à l’origine de cette volonté d’honorer «son ami» Christian Brun. Lui-même avait, durant son exposition qui s’est déroulée du 10 février au 8 mars dernier rendu hommage à l’artiste en lui dédiant son exposition. A l’entrée de la Galerie 12 on pouvait d’ailleurs trouver une œuvre de Roméo composée d’une de ses peintures, d’une photo de Christian Brun ainsi que du mot «Hommage» gravé en lettres d’or. Vous pourrez retrouver cette œuvre de Roméo Savoie dans la Galerie 12, cette œuvre démontrant l’envie profonde de cette grande famille d’artistes de faire honneur à leur ami et de lui rendre un hommage vibrant.

Christian Brun avait un véritable pouvoir de rassemblement que ce soit autour de ses œuvres, de ses livres, ou dans son travail et sa vie quotidienne. Il était un homme qui s’investissait avec profondeur et détermination dans tout ce qu’il entreprenait. Cet homme, cet artiste restera à jamais dans le cœur de tous et continuera de rassembler les penseurs, les rêveurs, les grands découvreurs de la communauté acadienne.

Le vernissage de l’expo-sition «Hommage à Christian Brun» se déroulera le mercredi 31 mai de 19h à 21h à la Galerie 12 du Centre culturel Aberdeen, au 140, rue Botsford. Les recettes des ventes de l’exposition seront versées au Fonds d’études pour sa fille Txentchela. Vous pouvez dès à présent découvrir ou redécouvrir les œuvres de Christian Brun et ainsi parcourir 15 années de création et de passion de l’art visuel.

Vous pouvez aussi vous rendre sur le site internet http://plurivice.wixsite.com/christianbrun afin d’y découvrir l’étendue du parcours de l’artiste visuel mais aussi du poète qu’était Christian Brun.