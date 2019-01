Assermentation du conseiller Jean-Charles Dugas

par

Jean-Charles Dugas a été assermenté conseiller de la Communauté rurale de Beaubassin-est, par le directeur général/greffier, Yves M. Leger, lors de la réunion publique du mardi 22 janvier 2019. Le conseil municipal de Beaubassin-est est donc maintenant formé des personnes suivantes : Maire – Ronnie Duguay, Quartier 1 (Botsford) – Omer Leger et Josée Vautour, Quartier 2 (Saint-André-LeBlanc) – Terry Richard, Quartier 3 (Grand-Barachois) – André Bourque, Jean-Charles Dugas et Michel E. Gaudet, Quartier 4 (Boudreau-Ouest) – poste vacant, Quartier 5 (Haute-Aboujagane) – Gaétan LeBlanc et Quartier 6 (Cormier-Village) – Susan Cormier (mairesse suppléante). (Photo : Gracieuseté)