Artistes recherchés pour les spectacles dans le parc à Shédiac

par

La Ville de Shédiac invite les artistes de la chanson, groupes musicaux ou artistes de la scène à soumettre leur candidature afin de participer aux Spectacles dans le parc en 2018.

La série des spectacles organisés par le département de la Vie communautaire de la Ville de Shédiac va débuter le jeudi 12 juillet et va se dérouleront tous les jeudis, vendredis, samedis et dimanches jusqu’au 26 août 2018. Les spectacles se déroulent entre 19h et 21h15 sur l’estrade au parc Pascal-Poirier.

Les intéressés sont invités à faire parvenir leur dossier de presse par courriel, et doit inclure un fichier audio / vidéo, une courte description de l’artiste, ainsi que deux références avant le vendredi 16 mars à 16h à l’adresse suivante: michel.mallet@shediac.ca. Un rappel que les artistes doivent fournir la sonorisation.