Après son franc succès l’année dernière   La grande dictée de l’Acadie revient pour une troisième année

Sindy Marinica

Petits ou grands, nous avons tous écrit de notre plus belle plume des dictées en classe. Si vos souvenirs vous paraissent lointains, pourquoi ne pas se rafraichir la mémoire en participant à la dictée de l’Acadie? C’est ouvert à tous, que vous soyez aux secondaires, étudiants universitaires ou collégiaux, ou que vous fassiez tout simplement partie du grand public, ou apprenant français, c’est une occasion à ne pas manquer.

Organisée par le Conseil de la langue française de l’Université de Moncton, cette année la grande dictée de l’Acadie se déroulera sur quatre campus le samedi 16 mars à 13h . De plus, les lecteurs sont tous des personnes choisies avec soin. La dictée sera composée par Gracia Couturier, la célèbre écrivaine acadienne. Du côté de Moncton elle se tiendra à l’université de Moncton (au local R-221 du Pavillon Rémi-Rossignol). Elle sera lue par Martine Blanchard, animatrice de l’émission l’heure de pointe Acadie à la radio de Radio-Canada Acadie. Elle aura aussi lieu aux campus de Shippagan, Edmundston et à Pointe de l’Église en Nouvelle-Écosse.

«Avec la participation de l’Université Sainte-Anne, la grande dictée de l’Acadie affirme sa vision véritablement acadienne et prend de l’ampleur en termes de couverture des provinces atlantiques et en termes de trophée puisqu’une catégorie de lauréats est ajoutée aux trois premières», explique Gervais Mbarga, professeur aux programmes information-communication et président du Conseil de la langue française de l’Université.

Des prix seront attribués selon trois catégories. La première, la catégorie junior, sera attribuée aux élèves finissants des écoles secondaires. Le premier prix est une bourse de 1000$ pour les frais de scolarité, une à l’Université de Moncton et une autre à l’Université Sainte-Anne. Le deuxième prix est de 200$ et le troisième de 100$. La seconde catégorie est attribuée au grand public ainsi qu’aux étudiants. Le premier prix est de 800$, le deuxième de 200$, et le troisième de 100$. La troisième catégorie et la dernière, est dédié aux apprenants qui ont le francais pour langue seconde. Le seul et unique prix est une bourse de 200$ offerte pour les cours de français.

La dictée à une longueur de deux pages elle se déroulera comme à la bonne époque c’est-à-dire sans ordinateurs ou objets électroniques. Ni dictionnaire ou outils de référence. Les papiers ainsi que les stylos vous seront donnés sur place. Pour l’occasion les stationnements sur les campus seront gratuits. Pour y participer, il suffit de s’inscrire gratuitement sur le site dictee.abaque.ca ou de vous présenter sur place au moment venu.