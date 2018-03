Annonce d’un nouveau foyer de soins de 190 lits à Shédiac

par

Gérard Lessard

La ministre des Ainés et de Soins de longue durée, Lisa Harris a fait l’annonce au nom de son gouvernement qu’un nouveau foyer de soins de 190 lits sera construit à Shédiac.

Le foyer de soins, qui remplacera la Villa Providence, sera construit par l’entremise d’un processus d’appel d’offres concurrentiel, selon le modèle utilisé dans les établissements similaires construits ailleurs dans la province.

La ministre Harris a également annoncé que le prometteur choisi devra respecter les conventions collectives existantes et les avantages qui en découlent.

«Il est important d’offrir de la stabilité et d’assurer une transition harmonieuse vers le nouveau foyer de soins, a dit Mme Harris. Le succès des autres projets de foyers de soins en partenariat public-privé dans la province nous permet de croire qu’il s’agit de la bonne façon de procéder.»

Le nouvel établissement à Shédiac fait partie du plan gouvernemental pour les foyers de soins 2018-2023, qui comprend la création de plus de 1000 lits en foyer de soins et lits pour les personnes atteintes de troubles de la mémoire dans l’ensemble de la province.

«Le nouvel établissement est une bonne nouvelle pour les ainés et leur famille, et sa construction permettra de créer des emplois directs et des retombées économiques dans la région», a affirmé Victor Boudreau, qui prenait part à l’évènement pour le ministre des Transports et de l’Infrastructure, Bill Fraser.

La ministre a mentionné que les appels d’offres seront lancés plus tard dans l’année 2018.

Ce sera donc une nouvelle construction qui sera construite à l’intérieur des limites de la Ville de Shédiac, mais il nous a été impossible de savoir quand et où le nouveau foyer sera construit.

Toujours selon la ministre, il aurait été trop couteux de rénover la Villa Providence selon les experts consultés.