Andy Bastarache occupé cet été

par

Andy Bastarache, l’un des participants à l’émission La Voix, était sur scène, mercredi dernier, lors du premier Gros Tyme présenté par les pompiers bénévoles de Bouctouche, au Centre J.K. Irving. «Je suis bien occupé cet été avec des festivals à Rogersville et Saint-Ferdinand, au Québec, a dit Bastarache. Mon album en anglais doit être lancé fin aout et un premier simple, le 9 juillet à travers le Canada. Je prépare un album, en français pour 2018. La vie est incroyable depuis cette émission, j’apprécie les appuis et les partisans. Cela fait du bien. Je tenais à chanter ce soir au Gros tyme parce que c’est local et chez-moi. J’aime les show bénéfices. Je vie 100 pour cent de ma musique cet été avec toute sorte de spectacles. Mon carnet est assez rempli jusqu’en septembre et j’espère que ça va continuer.» Marty pis les roots et Countryside seront au rendez-vous ce soir, dès 19 h, au Centre J.K. Irving. (Photo : Normand A. Léger)